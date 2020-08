Progetto di Piazza Cittadella: il Laboratorio Popolare incalza il Comune di Piacenza

Piazza Cittadella: il Laboratorio Popolare della Cultura e dell’Arte di Piacenza non molla la presa. E dopo aver incalzato il Comune sul discusso provvedimento anti-gradini, esponendo i cartelli di divieto non apposti dall’Amministrazione, chiede lumi sul progetto della sistemazione di questo spazio antistante il complesso di Palazzo Farnese di cui si parla da anni. Lo fa a partire dalle ore 17.30 di oggi nel Giardinetto di Piazza Cittadella con l’evento di Public Art NEBBIA D’AGOSTO (c’è qualcosa di nascosto).

“È la nebbia che permane anche in estate sul Progetto e il suo stato di avanzamento”, spiega la nota del Laboratorio Popolare. “Sulla mancanza ancora del progetto esecutivo, sui continui annunci di inizio lavori sempre saltati, sui cambiamenti in corso d’opera, sulle reali prospettive per l’autostazione, gli alberi del giardinetto, il mercato rionale, sul degrado voluto, sui reperti archeologici dimenticati ecc. ecc. Per il recupero della Palazzina dell’ex Autostazione. Per la conservazione del Giardinetto. Per dire No al Parcheggio Interrato”. Tutti i particolari dell’iniziativa del Laboratorio Popolare a Piazza Cittadella su PiacenzaDiario.