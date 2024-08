Piazza Cittadella, oltre 1.500 firme e un sit-in contro l’abbattimento di 15 alberi per far posto al parcheggio

Piazza Cittadella: sale la protesta a Piacenza contro il parcheggio interrato e l’abbattimento di 15 alberi ad alto fusto per far posto all’opera davanti a palazzo Farnese. Dopo il sit-in del 24 agosto, lo stesso giorno è partita una petizione online su change.org che ha già superato le 1.500 firme.

Non basta: Legambiente, Italia Nostra, che ha presentato un esposto in Procura, Fate (Fondo ambiente e territorio) e Laboratorio Popolare della cultura e dell’arte lanciano un nuovo appello ai piacentini, affinché si mobilitino contro la distruzione di quelle che a loro parere si possono considerare piante monumentali ai sensi della legge 10/2013, come hanno scritto anche in una lettera al prefetto Paolo Ponta, chiedendo il suo intervento a tutela delle storiche essenze.

Sit-in il 28 agosto

Il nuovo sit-in contro il parcheggio interrato e l’abbattimento degli alberi, voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pd Katia Tarasconi – che su Libertà ha dichiarato il suo dispiacere per l’inevitabile eliminazione delle piante – si terrà in piazza Cittadella mercoledì 28 agosto alle ore 18. Nel frattempo, un presidio di cittadini seguirà l’installazione del cantiere di Piacenza Parcheggi e l’eventuale inizio dei lavori del posteggio interrato, che potrebbero partire già domani proprio con l’abbattimento dei tigli e dei pini attorno all’ex stazione dei bus, rendendo inutile la manifestazione.

Il comunicato di Legambiente, Italia Nostra, Fate e Laboratorio Popolare

«L’idea di parcheggio interrato di Piazza Cittadella risale più di 30 anni fa, concepito in un’altra epoca dal punto di vista urbanistico e ambientale.

Tutti vogliamo una piazza più bella e una mobilità sostenibile, che consenta di ridurre anziché moltiplicare la circolazione di auto e autobus; di rendere il centro storico un luogo vivace e vivibile, utilizzando gli spazi per parcheggi oggi disponibili presso le vicine aree militari dismesse, l’ex ACNA, il multipiano dismesso di via X giugno o i parcheggi scambiatori serviti da navette veloci e frequenti, come succede in tante città europee.

Tutti abbiamo bisogno di una piazza più verde, che migliori la qualità dell’aria e contrasti l’isola di calore che il lastricato di pietra oggi previsto invece accentuerebbe, a dispetto dei preoccupanti cambiamenti climatici in corso.

Diciamo quindi NO all’abbattimento degli alberi;

Diciamo quindi NO ad un’opera superata e costosissima;

Diciamo SI’ a soluzioni lungimiranti e favorevoli all’interesse pubblico e delle future generazioni.

Per tutti questi motivi, per chiedere di FERMARE le MOTOSEGHE ed evitare lo scempio dell’abbattimento di 15 alberi monumentali chiamiamo a raccolta i piacentini MERCOLEDI’ 28 AGOSTO alle ore 18 in Piazza Cittadella».