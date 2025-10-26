“Se non ci fosse stata Cronaca”: Emanuele Galba presenta il suo libro al PalabancaEventi di Piacenza

“Se non ci fosse stata Cronaca”: il giornalismo è al centro del nuovo libro di Emanuele Galba. Racconta «la felice parentesi vissuta da Piacenza nel decennio 2002-2012, quando il secondo quotidiano cartaceo (prima La Voce, poi La Cronaca, ndr) garantiva il pluralismo di un’informazione dove i giornali online erano ancora agli albori».

Il volume (Edizioni Tep arti grafiche) verrà presentato mercoledì 29 ottobre, alle 18, presso il PalabancaEventi di via Mazzini, per iniziativa dell’Associazione culturale Luigi Einaudi in collaborazione con la Banca di Piacenza. In dialogo con Galba – che dell’edizione piacentina del quotidiano (edito da Nuova Informazione di Cremona) è stato il responsabile – ci saranno Giovanni Volpi (direttore de Ilmiogiornale.net e autore della prefazione) e Carlo Giarelli (medico, giornalista e saggista, che del quotidiano di via Chiapponi è stato editorialista); i saluti introduttivi saranno portati da Danilo Anelli, presidente dell’Associazione Einaudi.

Nella prefazione La Cronaca di Piacenza viene definita «fucina di talenti e scuola di buon giornalismo» e la sua storia «intensa e vitale, ricca di notizie pungenti e puntuali», descritta nelle pagine del libro attraverso una selezione di articoli, copertine e tanto altro. «È la storia ancora attuale di un quotidiano che in quegli anni – conclude Volpi – ha raccontato Piacenza e i suoi protagonisti come nessuno aveva mai fatto prima, in nome della libertà d’informazione».

All’evento l’ingresso è libero con prenotazione: inviare una email a prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; o telefonare al numero 0523-542441 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9-13/15-17. Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci e clienti prenotati, sarà riservato il volume fino ad esaurimento copie.