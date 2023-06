Seta: ecco le nuove tariffe del trasporto extraurbano a Piacenza

Seta: da sabato 1° luglio nei bacini provinciali in cui opera l’azienda di trasporto locale entrano in vigore le nuove tariffe. In una nota Seta spiega che anche a Piacenza il costo di biglietti ed abbonamenti per le tratte extraurbane viene rimodulato. Ciò accade a distanza di nove anni dall’ultima manovra tariffaria (2014), per coprire, almeno parzialmente, l’incremento elevato dei costi di esercizio (in particolare del carburante) dovuto all’inflazione. Restano invariati invece i costi del servizio urbano.

Chi pagherà di più

Nel bacino piacentino, prosegue Seta, la manovra tariffaria extraurbana decorre dal 1° luglio, a seguito dello specifico provvedimento approvato dalla Provincia di Piacenza su proposta elaborata dalla Società, e che a suo tempo aveva scatenato qualche polemica sul servizio. Nell’ambito di questo confronto è stato deciso (nonostante un aumento dell’inflazione, dal 2014 ad oggi, superiore al 18%) di limitare l’adeguamento dei costi tariffari mediamente al 10%; privilegiando la clientela abituale rispetto a quella occasionale; ed agevolando gli abbonati annuali residenti nei territori più periferici della provincia, che devono percorrere lunghe distanze in bus, attraverso un blocco delle tariffe al costo massimo di 4 zone.

Salta su e over 65

Nessun aumento quindi per chi percorre 5 zone; mentre chi percorre 6 zone o più usufruirà di sensibili riduzioni di costo. In più, sottolinea la nota di Seta, grazie alla promozione “Salta su”, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, gli studenti delle scuole medie e quelli delle scuole superiori aventi diritto continueranno a viaggiare gratuitamente. Rimangono confermate le integrazioni della Provincia per gli studenti Under 27 residenti sul territorio e le tutele di specifiche classi di utenza, grazie al mantenimento di promozioni Seta a favore delle categorie più fragili e degli over 65. Altresì, si provvederà all’introduzione della possibilità di attivare nuove convenzioni di Mobility Management con le aziende private del territorio attraverso le quali, grazie ad un co-finanziamento Seta-azienda, potranno essere riconosciuti sconti/rimborsi sugli abbonamenti ai lavoratori.

Flotta e nuove tecnologie

Attraverso questi adeguamenti delle tariffe (per il dettaglio clicca qui), si consente a Seta di rispettare i vincoli di mantenimento dell’equilibrio economico di gestione richiesti dalla legge regionale in materia e di proseguire nell’azione di miglioramento del servizio e di rinnovamento della flotta, grazie ad un consistente Piano aziendale di investimenti incentrato sull’innovazione tecnologica e la riduzione dell’impatto ambientale.

Nel bacino provinciale di Piacenza tra il 2021 ed il 2023 sono stati immessi in servizio oltre 30 nuovi autobus; ed entro il 2024 saranno acquistati ulteriori 43 nuovi mezzi, tutti ad elevato contenuto tecnologico e basso o nullo impatto ambientale. Seta poi investe anche in nuove tecnologie: su tutti i mezzi della flotta piacentina entro il 2023 sarà possibile acquistare il biglietto a bordo tramite carte di credito e bancomat contactless, grazie all’installazione del sistema di vendita EMV (Europay, MasterCard e Visa).

Vecchi biglietti

I biglietti cartacei alle vecchie tariffe – già acquistati dagli utenti e ancora disponibili nelle rivendite autorizzate fino ad esaurimento scorte – potranno continuare ad essere utilizzati senza alcuna limitazione temporale. Infine, è attiva la possibilità di richiedere il Bonus Trasporti: lo sconto del valore massimo di 60 euro per ogni abbonamento acquistato da studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo dell’anno 2022 non superiore a 20mila euro (maggiori informazioni sul sito). Per ogni ulteriore informazione, conclude la nota, gli utenti possono contattare Seta via telefono (numero ripartito 840 000 216) e via WhatsApp (334 2194058).