Sondaggi: Pd in testa, crollo Lega, Meloni leader del centrodestra

Sondaggi: il rilevamento che non ti aspetti per non dire quasi clamoroso. Il Pd è il primo partito del Paese. Il secondo è Fratelli d’Italia, che supera la Lega, scesa in un colpo solo dal primo al terzo posto nelle intenzioni di voto degli italiani.

Lo scenario di Ipsos

A disegnare questo quadro dei consensi è Ipsos. Per l’istituto demoscopico di Nando Pagnoncelli nell’ultima settimana (rilevamento del 10 giugno) il Partito democratico sarebbe salito al 20,8% delle intenzioni di voto (+0,8%). La compagine guidata da Enrico Letta è seguita dal partito di Giorgia Meloni, con FdI al 20,5% grazie a un balzo ancora più sostanzioso (+1%). Frana invece al terzo posto la Lega di Matteo Salvini, scesa al 20,1%, che ha perso quasi mezzo punto (-0,4%) in sette giorni. Per il resto, guardando solo alla top five, Movimento 5 Stelle in calo al 14,2% (-0,6%) e Forza Italia pure, scesa al 9,2% (-0,6%).

Arrivano gli alieni…

Insomma, anche se racchiuso in pochi decimali, un quadro ben diverso da quello che solo una ventina di giorni fa aveva delineato Salvini, paragonando un sorpasso della Meloni allo sbarco degli alieni. Aggiungendo poi che a preoccuparsi doveva essere Letta, secondo il leader del Carroccio ormai vicino alla scomparsa.

Centrodestra in vantaggio

Dal canto suo Pagnoncelli ha spiegato così i risultati dell’ultimo sondaggio Ipsos, che vede comunque nel suo complesso il centrodestra al 49,8%, in vantaggio di 4,5 punti sul centrosinistra, 5 Stelle compresi (45,3%). “Sia il Pd sia FdI prolungano un trend positivo (molto recente nel caso del Pd, ben più duraturo nel caso di FdI) che è infine giunto ad incrociare il lento ma abbastanza costante declino del partito di Matteo Salvini”. Il tutto, secondo il presidente di Ipsos, mentre “i bacini elettorali di FdI e Lega continuano a presentare evidenti sovrapposizioni: ciascun partito tende a pescare nell’elettorato dell’altro”.