Tokyo 2020: il piacentino Dallavalle entra nella finale olimpica del salto triplo

Andrea Dallavalle raggiunge la finale olimpica del salto triplo a Tokyo 2020. Con un balzo che ha sfiorato i 17 metri (video), l’atleta piacentino ha ottenuto la settima posizione nella gara di qualificazione, entrando così tra i 12 migliori saltatori del mondo. L’appuntamento in pedana con una finale olimpica da non perdere è per giovedì 5 agosto alle 4 del mattino ora italiana.

La misura di 16.99 metri è stata raggiunta da Dallavalle al primo tentativo; mentre il secondo salto del triplista è stato al di sotto della misura; per finire la gara di qualificazione con la rinuncia al terzo tentativo, chiaramente per risparmiare energie ed evitare possibili infortuni dell’atleta delle Fiamme Gialle allenato da Ennio Buttò.

Con il campione piacentino, leader europeo under 23, che il 12 giugno scorso si era qualificato per Tokyo 2020 con un salto da 17.35 metri, il 5 agosto ci sarà un altro azzurro. Allo stadio nazionale ha staccato il biglietto per la finale del salto triplo anche Emanuel Ihemeje che ha ottenuto la nona misura in qualificazione (16.88 metri). Eliminato purtroppo il terzo italiano in gara, Tobia Bocchi, primo degli esclusi con un salto di 16.78 metri.