Treni, Murelli e Zandonella (Lega): “Con il progetto bodycam più sicurezza sui convogli dell’Emilia-Romagna”

Treni: parte il progetto bodycam per garantire più sicurezza a bordo dei convogli. “La sperimentazione volontaria inizierà in Emilia-Romagna sui treni regionali”, affermano in una nota la senatrice piacentina della Lega Elena Murelli e il segretario provinciale Luca Zandonella. Si tratta di “un’attività promossa da Trenitalia Tiper con Fs Security, società nata su impulso del ministro delle Infrastrutture e dei Traporti Matteo Salvini con il proposito di assicurare più controlli e maggiore tutela a personale viaggiante e passeggeri. L’attivazione della bodycam sarà su iniziativa dell’operatore che, in caso di necessità, potrà azionare autonomamente la registrazione”.

Attenzione al Piacentino

Per i due esponenti del Carroccio è “un passo importante nella direzione giusta, con la spinta determinante del ministro che ringraziamo per averla fatta partire proprio dal nostro territorio. E non è la prima volta che il titolare dei Trasporti vi dedica attenzione. Ricordiamo che a febbraio era stato annunciato da Salvini anche l’incremento dei controlli sui treni e l’aumento degli addetti alla sicurezza sulla linea Milano-Piacenza e Piacenza-Bologna, proprio per i numerosi episodi di aggressione al personale ferroviario. La società Fs Security collaborerà con le Forze dell’ordine per la tutela dei passeggeri”. Via via, “centinaia di operatori saranno impegnati in tutta Italia e ci saranno servizi dedicati”.

Operazione “Stazioni Sicure”

L’obiettivo del ministro “è il coordinamento dei servizi di sicurezza lungo le tratte e nelle stazioni che presentano criticità, organizzando la security a bordo dei treni con quella nei punti di fermata allo scopo di aumentare la sicurezza reale e percepita, ridurre l’evasione, supportare il personale ferroviario nella gestione di eventuali criticità e collaborare con le Forze dell’ordine in caso di necessità. Si va così a completare l’operazione ‘Stazioni Sicure’ fortemente voluta da Salvini e dalla Lega, aggiungendo un altro tassello per garantire ai pendolari e ai lavoratori di utilizzare il treno in sicurezza”, conclude la nota di Murelli e Zandonella.