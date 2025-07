Truffe agli anziani: ecco il nuovo spot della polizia con Myrta Merlino

Truffe agli anziani: un fenomeno purtroppo ancora molto diffuso. Così la polizia di Stato ha dato il via a una nuova campagna di sensibilizzazione contro questi odiosi raggiri, con uno spot televisivo e social per informare i cittadini.

Costantemente impegnata nella prevenzione e nel contrasto a questo tipo di reati, la polizia invita alla massima attenzione e a non esitare a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Un messaggio diretto non solo agli anziani, ma anche ai familiari e ai vicini di casa, per contribuire tutti, attraverso la prevenzione, a creare luoghi sicuri e una rete di protezione attiva e consapevole.

Casi tipici

Nello spot sono raccontate due tipiche truffe: quella del finto corriere e quella dell’amico che chiede denaro per un familiare della vittima, falsamente coinvolto in un grave incidente. Attraverso una narrazione semplice, nello spot assistiamo ad un capovolgimento del punto di vista. La porta si richiude ad ogni tentativo di raggiro, l’anziana Gina “non ci casca!”. Non vuole essere vittima ma protagonista della sua storia: sbatte la porta in faccia al truffatore e fa una telefonata alla polizia, che interviene e lo coglie sul fatto.

Testimonial d’eccezione

Nel finale dello spot, compare una testimonial d’eccezione, Myrta Merlino. La conduttrice televisiva invita a non cadere nell’inganno e a rivolgersi alla polizia in caso di bisogno. Lo spot ha l’obiettivo di raccontare come la prevenzione rappresenti sempre il primo strumento di difesa. Con la polizia che ricorda come nessuno sia solo di fronte a questo tipo di reati: un ruolo fondamentale lo svolgono le forze dell’ordine, ma altrettanto importante diventa il controllo del vicinato e la solidarietà di tutti verso gli anziani.