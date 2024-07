Trump, spari a un comizio elettorale: ferito l’ex presidente e ucciso l’attentatore

Donald Trump è stato ferito durante un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania. L’ex presidente americano stava parlando al pubblico dal palco, quando sono partiti alcuni colpi di arma da fuoco in rapida successione. Tra le urla della folla terrorizzata Trump si porta subito una mano all’orecchio destro prima di abbassarsi, nascondendosi sotto la pedana. Seguono alcuni momenti drammatici con gli agenti dei servizi segreti che si precipitano attorno a lui.

Pochi secondi dopo, Trump riappare sostenuto dagli uomini della sicurezza che fanno scudo. Bianco in volto, con l’orecchio ferito e il sangue sulla guancia destra, l’ex presidente, prima essere trascinato giù dal palco, trova il tempo di alzare il pugno in segno di vittoria, a rassicurare la folla spaventata, che ha risposto al suo gesto gridando “Usa, Usa, Usa” (clicca qui per vedere il video).

Trump “sta bene”

L’ex presidente, spiega l’Ansa, è stato portato in un ospedale nella zona di Butler per un controllo ma “sta bene”. Lo riferisce il portavoce della campagna Steven Cheung. “Il presidente Trump ringrazia le forze dell’ordine e i primi soccorritori per la loro rapida azione dopo questo atto atroce”, ha aggiunto Cheung.

Ucciso l’attentatore

Secondo l’Associated Press, che riporta le affermazioni di Richard Goldinger, procuratore di Butler, l’attentatore di Trump è stato ucciso dalla polizia e ci sarebbe almeno un’altra vittima. L’uomo ha sparato dal tetto di un edificio adiacente all’area del comizio con un fucile.

I messaggi di solidarietà

Intanto, col diffondersi della notizia dell’attentato, si susseguono i messaggi di solidarietà. “Sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Non c’è posto per la violenza in America”, ha detto il presidente Joe Biden, avversario di Trump nella corsa alla Casa Bianca.

“Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza”, scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

(notizia in aggiornamento)