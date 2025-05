Un territorio di…Vino! Tutto sulla nuova “Guida alle cantine dei Colli Piacentini”

Un territorio di…Vino: 170 cantine raccontate in 210 pagine. Sono i numeri che sintetizzano la “Guida alle cantine dei Colli Piacentini”, la nuova pubblicazione edita da GM Editore e presentata ieri presso la sede della Provincia di Piacenza.

Mondo affascinante

Il volume è stato patrocinato dal Consorzio di tutela vini Doc Colli Piacentini, dalla Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini, dal Gal del Ducato, ma anche dai Comuni di Ziano Piacentino e di Alta Val Tidone. Ed è stato concepito non solo per dare il giusto e doveroso risalto al competente e appassionato lavoro dei tanti viticoltori disseminati un po’ ovunque in provincia, ma anche per fornire ai turisti e agli appassionati della cultura del vino un’agile bussola per meglio orientarsi in questo mondo affascinante e sempre più vasto.

Al tavolo dei relatori, a presentare la Guida, i sindaci di Alta Val Tidone e di Ziano Piacentino, Franco Albertini e Manuel Ghilardelli, il Presidente del Consorzio vini Doc Colli Piacentini, Marco Profumo, l’editore Giovanni Marchesi, il giornalista Robert Gionelli, copywriter della Guida, e il responsabile commerciale dell’iniziativa, Riccardo Palmerini.

Profumo: dai produttori all’enoturismo

«In questo prodotto editoriale, ben progettato ed esteticamente piacevole – ha evidenziato Profumo – trovano voce i produttori e i vini tipici del nostro territorio, presentati ciascuno con la propria peculiare identità e vocazione specifica. Attraverso diverse proposte di accoglienza enoturistica, inoltre, la guida si configura come un supporto utile per quei viaggiatori, sempre più numerosi, in cerca di esperienze slow e sostenibili, in cui la degustazione di un vino diventa l’occasione per scoprire e rispettare l’anima più autentica di un territorio, fatta di ospitalità, eccellenze enogastronomiche e culturali, relazioni umane e valorizzazione delle risorse locali».

Marchesi: distribuzione nazionale

Concetti rimarcati anche dall’editore Marchesi, che ha posto l’accento proprio sul territorio e sul gioco di squadra che ha permesso di dare alle stampe la Guida, che verrà distribuita in ambito nazionale. «Abbiamo voluto offrire ai nostri vignaioli e al territorio un ulteriore strumento di promozione e di comunicazione, in grado di mettere in risalto sia l’impegno, il lavoro e la professionalità di chi opera in questo mondo, sia questo straordinario valore aggiunto dei Colli Piacentini rappresentato appunto dalle nostre produzioni vitivinicole. Doveroso un ringraziamento alla Banca di Piacenza, alle istituzioni, agli enti e alle associazioni di categoria che hanno patrocinato e sostenuto questa iniziativa editoriale, ma anche a tutto il gruppo di lavoro che ci ha permesso di realizzare questo progetto».

Gionelli: storia, territorio e vini

La “Guida alle cantine dei Colli Piacentini si apre con una ricca parte introduttiva dedicata alla storia e alle peculiarità della viticoltura piacentina, ai vini prodotti sul territorio e alla classificazione delle tipologie di terreni. «Ci siamo basati su un criterio di natura geografica – ha aggiunto Gionelli – con la suddivisione del territorio nelle quattro principali vallate, inserendo le cantine in rigoroso ordine alfabetico. Il tutto, senza ergerci a giudici o esaminatori, senza voti, giudizi o commenti personali ma limitandoci a presentare ogni cantina con la propria storia, il proprio territorio e i vini prodotti».

Gli sponsor

La “Guida alle cantine dei Colli Piacentini” (20 euro) è stata realizzata con il sostegno di Banca di Piacenza, Condifesa, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Confapi, CNA, Piacenza Expo, Confesercenti, Unione Commercianti e Federalberghi Piacenza.