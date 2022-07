Venerdì Piacentini: grande ritorno del festival con la regia di Blacklemon

Venerdì Piacentini: la voglia di tornare era tanta. Così, dopo due anni di stop, in tempi record è stata allestita un’edizione speciale del festival con la regia di Blacklemon, agenzia di comunicazione che sotto la guida di Nicola Bellotti organizza la kermesse dal 2011.

L’edizione 2022 dei Venerdì Piacentini parte stasera. E prevede altri due appuntamenti l’8 e il 15 luglio (tra gli eventi spiccano in piazza Cavalli il Gran Galà di Pattinaggio Artistico il 1° luglio, l’elezione di Miss Piacenza l’8, e il ritorno della grande boxe il 15). Al fianco di Blacklemon nella cordata di organizzatori anche Confesercenti, Confcommercio e Cna che hanno scelto di collaborare e di unire le forze per la buona riuscita del festival. Dal canto suo, il Comune di Piacenza collabora con gli organizzatori, riducendo i costi di occupazione suolo pubblico per i commercianti aderenti e fornendo in comodato d’uso gratuito un palco e altri allestimenti.

Venerdì Piacentini: numeri e sponsor

I dati dell’ultima edizione dei Venerdì Piacentini fanno ben sperare per la riuscita dell’iniziativa che partirà in serata. E mettono in luce come il festival sia sempre stato un vero motore di promozione turistica e culturale della città. Nel 2019 in cinque serate si erano contati infatti 280mila visitatori, il 50% di turisti, con un indotto di 7 milioni di euro per il mondo del commercio. Per questo, anche a detta di Corrado Sforza Fogliani, presidente esecutivo della Banca di Piacenza, che con Iren è main sponsor dell’iniziativa, le tre serate di questa decima edizione vanno sostenute appieno: “Sono convinto – ha sottolineato Sforza – che questi Venerdì Piacentini attraggano ricchezza e servano per fare propaganda al nostro territorio. Per questo abbiamo deciso di aderire come unica banca locale”.

Tarasconi: voglia di stare insieme

Parole di plauso e d’affetto per il ritorno dei Venerdì Piacentini sono arrivate anche dal nuovo sindaco Katia Tarasconi. “Ricomincio come sindaco da un’iniziativa che ho visto nascere come assessore nel 2011″, ha detto Tarasconi alla conferenza stampa di presentazione della kermesse. “C’è molta voglia tra i piacentini di stare insieme, di stare in libertà, e vivere la città. Questa iniziativa non sarebbe possibile senza l’aiuto degli sponsor e il contributo delle associazioni di categoria, e a loro va il mio ringraziamento”.