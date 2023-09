“Colpo al sistema”: Bernini presenta a Piacenza il suo libro su giudici, ‘ndrangheta e Pd; ospite Palamara

Giovanni Paolo Bernini e il suo Colpo al sistema protagonisti a Piacenza. Il libro sarà presentato domani alle 21 dall’autore insieme con l’ex magistrato Luca Palamara, presso l’Associazione Amici dell’Arte (via San Siro 13). L’evento è organizzato dalla sezione locale di Forza Italia e dai Liberali Piacentini; moderato dal giornalista Federico Casanova, vedrà anche gli interventi di Paola Pizzelli (coordinatrice provinciale di FI) e di Antonino Coppolino (presidente dell’Associazione Luigi Einaudi).

C’era una volta un magistrato…

Di che cosa parla Colpo al sistema? “Di un giovane magistrato che nel 2006 si toglie la toga per fare il consulente del governo Prodi. Poi rientra in magistratura e si vede affidata la più vasta operazione di contrasto alla ‘ndrangheta calabrese in Emilia-Romagna; nel territorio in cui tutto, ma proprio tutto, viene deciso dal Partito democratico”, spiega Bernini. “E così, fiumi di intercettazioni telefoniche e ambientali che coinvolgono esponenti locali e nazionali del Pd vengono lasciate nei cassetti per anni. Documenti nascosti che hanno permesso a quel magistrato, Marco Mescolini, di riscuotere il premio con la nomina al vertice della Procura di Reggio Emilia, grazie alle pressioni dello stesso Pd sul grande manovratore di allora, Luca Palamara“.

Da Feltri a Pennisi

Ma c’è molto altro in Colpo al sistema (Titani editori), a partire dalla prefazione di Vittorio Feltri. Scritto nel 2023, il libro riassume anche la vicenda personale di Bernini. Ex presidente del Consiglio comunale di Parma, per anni punto di riferimento del centrodestra in Emilia-Romagna, Bernini è stato indagato per collusione politico-mafiosa e poi completamente assolto da ogni accusa. Non basta. Colpo al sistema contiene in anteprima nazionale la relazione del magistrato antimafia Roberto Pennisi, per anni Pm della Procura nazionale antimafia, che conferma le accuse avanzate dallo stesso Bernini nel suo precedente libro, Storie di ordinaria ingiustizia, del 2019.

Sul tavolo di Nordio

Questa relazione, tenuta nascosta per molto tempo, ora è sul tavolo del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha avviato un’ispezione sulle indagini e sul processo Aemilia (al momento coperta da segreto) proprio a seguito delle denunce di Bernini. “Le trame orchestrate da Mescolini sono servite per nascondere le reali collusioni tra ‘ndrangheta e centrosinistra in Emilia-Romagna; per confondere l’opinione pubblica e per infangare gli avversari politici innocenti del centrodestra”, aggiunge l’autore. “Una manovra losca, che ha permesso a Mescolini di fare carriera grazie alle pressioni del Pd su Luca Palamara. Ora questo meccanismo perverso è divenuto di dominio pubblico grazie a Colpo al sistema che giace sul tavolo del ministro Nordio assieme alla relazione di Pennisi”.