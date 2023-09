Piacenza: arriva il Festival del Cinema in Pellicola grazie a Giorgio Leopardi

Piacenza si prepara ad ospitare la prima edizione del Festival del Cinema in Pellicola. L’evento, che si terrà dal 12 al 14 ottobre, è organizzato e ideato dal produttore Giorgio Leopardi con l’Associazione culturale da lui presieduta, l’International Network of Artists. E gode del sostegno di Banca di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Camera di Commercio dell’Emilia; con il patrocinio del Comune di Piacenza e della Provincia di Piacenza.

Dichiarazione d’amore

Come è stato sottolineato ieri alla presentazione del Festival nella sede della Banca di Piacenza, che ha visto la presenza dell’attrice Debora Caprioglio, la manifestazione si prefigge di ristabilire un legame tra il cinema italiano e il pubblico. Un rapporto che in questi ultimi anni sembra essersi spezzato. La rassegna poi è una vera e propria “dichiarazione d’amore” per il cinema in pellicola, proposto al PalabancaEventi attraverso un proiettore 35mm della collezione privata di Paolo Truffelli (commercialista piacentino e sindaco della Banca di Piacenza, appassionato di cinema, da poco scomparso).

Film e ospiti

In questa prima edizione del Festival saranno proiettati alle 21, con ingresso gratuito, tre film tra quelli prodotti da Leopardi. In cartellone, con pellicole della Cineteca Italiana di Milano, Willy Signori e vengo da lontano (1989), per ricordare Francesco Nuti; poi Albergo Roma di Ugo Chiti (1996); infine Bix di Pupi Avati (1991). Annunciati in sala anche grandi nomi del nostro cinema, tra cui Isabella Ferrari, Pupi Avati, Lucia Poli, Saverio Vallone, Enrico Vanzina. E grazie all’amicizia che lega Leopardi agli ospiti, l’evento sarà una vera festa del cinema anche con eventi collaterali, all’insegna dell’incontro e della condivisione.

Il potere del cinema

“Il vero cinema è quello proiettato in sala, sul grande schermo, anche se ormai tanti film, purtroppo, vanno dritti in tv o sulle piattaforme; la pellicola poi ci regala una fotografia che non ha niente a che vedere con il digitale”, ha affermato Giorgio Leopardi. “Il Festival del Cinema in Pellicola è un evento in cui credo molto e che spero possa crescere grazie al potere che hanno i film di abbattere qualunque confine o limite, facendoci viaggiare nel tempo e nello spazio”, ha concluso il produttore.

Da Debora a Steve

Dal canto suo Debora Caprioglio ha parlato anche di Albergo Roma, che l’ha vista tra gli interpreti principali: “Ho un ricordo splendido delle riprese di quel film firmato Chiti. E oggi sono davvero contenta di poter partecipare al debutto del Festival del Cinema in Pellicola, un’iniziativa di cui Giorgio mi parlava da tempo”. Mentre Steve Della Casa, direttore artistico della rassegna, ha aggiunto in collegamento video: “Ho accettato con entusiasmo l’invito di Giorgio, per la grande stima che nutro per lui, per il suo contributo e tutto il lavoro svolto nel corso degli anni”.

Capra: alziamo l’asticella

“Come banca locale abbiamo accolto molto volentieri l’idea di Leopardi, sviluppata in collaborazione con il centro studi Piacenza Cesp, che porterà a Piacenza celebri personaggi dello spettacolo”, ha dichiarato Domenico Capra del Cda della Banca di Piacenza. Così, “abbiamo subito proposto a Fondazione e Camera di Commercio di condividere il sostegno ad un’iniziativa che alza l’asticella dell’offerta culturale. Apprezziamo poi che i film siano proposti grazie a un proiettore della collezione di Paolo Truffelli, nostro compianto e indimenticato sindaco”.

Gionelli: segnale concreto

Per Robert Gionelli della Fondazione di Piacenza e Vigevano “il cinema rappresenta una forma d’arte che anche nel nostro territorio vanta una lunga e gloriosa tradizione. Per questo la Fondazione ha deciso di contribuire a questo nuovo progetto. Non solo perché il Festival del Cinema in Pellicola è stato ideato e sviluppato da uno stimato produttore piacentino come Leopardi; ma anche per offrire un concreto e tangibile segnale al mondo del cinema italiano, alla prese con una crisi contraddistinta dalla chiusura di molte sale e da un preoccupante calo degli spettatori. Un sostegno convinto che rafforza la nostra collaborazione con la Banca di Piacenza, a favore della crescita e dello sviluppo del nostro territorio”.

Cella: offerta arricchita

“La Camera di Commercio dell’Emilia ha sostenuto questo importante progetto nella convinzione che rappresenti un valido strumento di qualificazione dell’offerta culturale di Piacenza”, ha affermato il vicepresidente Filippo Cella. “Si tratta di un primo appuntamento che auspichiamo possa ripetersi e consolidarsi, incrementando il già ricco patrimonio di manifestazioni presenti sul territorio provinciale”. Un obiettivo che “potrà essere raggiunto mantenendo in essere e, se possibile, ampliando la collaborazione e la sinergia in atto tra enti ed istituzioni locali, volta sempre più a creare una rete stabile di promozione integrata e di valorizzazione territoriale”.