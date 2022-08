Elezioni: Elena Murelli candidata al Senato, ecco i leghisti in corsa nei collegi uninominali

Elena Murelli: la deputata piacentina della Lega è in corsa per entrare nel prossimo Parlamento. Il centrodestra la ricandida alle elezioni del 25 settembre ma stavolta non alla Camera. Murelli, nonostante le note vicende del bonus Covid e salvo sorprese dell’ultimo minuto, sarà la candidata della coalizione composta anche da Fratelli d’Italia e Forza Italia nel collegio uninominale del Senato di Piacenza.

Questi i candidati del Carroccio scelti da Matteo Salvini per i collegi uninominali di Palazzo Madama:

Piemonte: Marzia Casolati (Torino città); Giorgio Bergesio (Cuneo).

(Torino città); (Cuneo). Liguria: Stefania Pucciarelli (La Spezia).

(La Spezia). Lombardia: Massimiliano Romeo (Varese); Maria Cristina Cantù (Milano); Gian Marco Centinaio (Pavia); Daisy Pirovano (Bergamo); Stefano Borghesi (Brescia).

(Varese); (Milano); (Pavia); (Bergamo); (Brescia). Emilia-Romagna: Elena Murelli (Piacenza-Parma).

(Piacenza-Parma). Veneto: Mara Bizzotto (Vicenza); Paolo Tosato (Verona).

(Vicenza); (Verona). Toscana: Manfredi Potenti (Livorno).

(Livorno). Lazio: Giulia Bongiorno (Roma Est); Claudio Durigon (Viterbo).

(Roma Est); (Viterbo). Campania: Pina Castiello (Napoli).

(Napoli). Puglia: Roberto Marti (Lecce).

(Lecce). Calabria: Tilde Minasi (Reggio Calabria).

(Reggio Calabria). Sicilia: Mario Barbuto (Palermo).

(Palermo). Valle D’Aosta: Nicoletta Spelgatt i.

i. Trentino-Alto Adige: Martina Loss (Trento); Elena Testor (Valsugana); Maurizio Bosatra (Bolzano); Rita Mattei (Merano).

Niente Giorgetti a Piacenza

Nei giorni scorsi si era parlato anche della possibile candidatura del ministro Giancarlo Giorgetti a Piacenza, ma l’ipotesi è tramontata. Il numero due del Carroccio correrà infatti per la Camera in un collegio uninominale della Lombardia (Valtellina Alto Lago – Sondrio).

Ecco i candidati della Lega per i collegi uninominali di Montecitorio: