Elezioni politiche: tutti i piacentini in corsa per Camera e Senato

Elezioni politiche: partiti e coalizioni hanno depositato le liste dei candidati che si sfideranno il 25 settembre. Vediamo allora tra big e new entry chi sono i 15 piacentini a caccia di voti per i seggi di Camera e Senato, in attesa che la Corte d’Appello di Bologna validi ufficialmente i loro nominativi.

Da Foti a Pizzelli

Nella coalizione di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati) spicca la candidatura del deputato uscente Tommaso Foti. Lo storico esponente di FdI viene riproposto prima di tutto alla Camera nell’uninominale (provincia di Piacenza e i Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Pellegrino Parmense, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore e Soragna); poi il deputato uscente è alla testa del listino plurinominale (province di Piacenza, Parma e buona parte di quella di Reggio Emilia) del suo partito; infine Foti guida il listino di FdI anche nel collegio plurinominale della Romagna.

Al Senato, nel collegio uninominale (Province di Piacenza, Parma e una parte di quella di Reggio Emilia) per il centrodestra è in corsa la deputata uscente della Lega Elena Murelli, candidata dal suo partito anche nel collegio plurinominale sempre di palazzo Madama (Da Piacenza arriva fino al Bolognese).

Sempre nei collegi plurinominali, per la Camera sono in corsa i forzisti Gianluca Argellati (sindaco di Vigolzone) e Isabella Martini; Luciana Meles è in lista con Noi moderati; invece per il Senato Forza Italia schiera Paola Pizzelli (vicesindaco di Fiorenzuola d’Arda).

De Micheli, Ghetti e…

La coalizione di centrosinistra (Pd, Articolo Uno, Sinistra Italiana, +Europa, Europa Verde) ha la sua punta di diamante in Paola De Micheli. La deputata uscente è candidata come capolista del Pd nel plurinominale alla Camera; Beatrice Ghetti, consigliere comunale dem di Vigolzone, sfiderà invece Foti nell’uninominale per Montecitorio e sarà presente anche nel plurinominale del Pd. Sempre alla Camera, Sinistra Italiana candida nel listino plurinominale Giulia Deviletti.

Gli altri piacentini

Veniamo agli altri candidati piacentini in lizza alle elezioni politiche. Il Movimento 5 stelle schiera nel listino per la Camera Carmine De Falco, ex sindaco di Caminata (ultimo primo cittadino del Comune, prima della fusione in Alta Val Tidone).

Azione-Italia Viva punta su Sabrina De Canio all’uninominale per la Camera e su Alessandro Sbalbi candidato al Senato sempre nell’uninominale. Unione Popolare propone agli elettori Elena Maria Anelli all’uninominale di Montecitorio con Mariagrazia Cristalli nel listino plurinominale; e sempre alla Camera, nel collegio uninominale, Italia Sovrana e Popolare propone la candidatura di Elisa Zerbini.

In bilico invece la candidatura Giovanni Gazzola come capolista nel proporzionale alla Camera per i Gilet arancioni; la lista è stata respinta dalla commissione elettorale della Corte d’Appello di Bologna e si attende il responso del ricorso presentato dalla formazione politica.