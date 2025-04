Evelina Christillin incontra gli studenti piacentini per la rassegna “Generazione Z”

Evelina Christillin a Piacenza. Sarà lei la protagonista del prossimo incontro della rassegna dedicata alla “Generazione Z”, che coinvolgerà i ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado. L’appuntamento, promosso dall’assessore alla Cultura Christian Fiazza, è venerdì 11 aprile, con inizio alle ore 11 presso palazzo Farnese.

Attualmente presidente del Museo Egizio di Torino, in tanti anni di attività a livello nazionale ed internazionale Evelina Christillin ha dato voce e sostanza al ruolo della donna manager, attraverso i numerosi incarichi di vertice che ha ricoperto. Come per gli incontri precedenti di “Generazione Z” – che hanno visto a Piacenza Aldo Grasso, Domenico Quirico e Gigi Buffon – Christillin dialogherà con i giornalisti Gian Luca Rocco, direttore del quotidiano “Libertà” e Mauro Molinaroli, rispondendo anche alle domande dei giovani presenti all’incontro dal titolo “Una vita, un racconto tra Novecento ed anni Duemila”.

Un curriculum da fuoriclasse

Torinese, laureata in Storia e Demografia Storica, Evelina Christillin ha insegnato presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Torino, dove è stata docente presso la cattedra di Storia Moderna. Vanta un curriculum ricco di incarichi di prestigio e di successi, tra i quali l’aver fatto parte, tra il 1970 e il 1974, della Nazionale italiana di sci insieme a Claudia Giordani. Sempre negli anni Settanta ha lavorato all’Ufficio stampa della Fiat, occupandosi degli eventi e della stampa estera. Nel 1996-1997 ha fatto parte del Comitato scientifico per i cento anni della Juventus.

Nel 1998-99 è stata presidente esecutivo del Comitato promotore Torino 2006 e lo ha guidato al successo nell’ottenere i XX Giochi Olimpici Invernali, riportando la manifestazione sportiva in Italia dopo 46 anni di assenza; il trionfo le è valso il “Collare d’oro olimpico” di cui è stata insignita nel marzo 2006. Dal 2000 al 2007 è stata vicepresidente vicario del Toroc, il Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, di cui ha curato anche tutta la sezione relativa all’organizzazione delle Olimpiadi della Cultura.

Dal 2001 al 2005 Christillin ha partecipato alla Giunta nazionale del Coni, prima e unica donna in Italia eletta in qualità di dirigente sportivo con delega speciale alle Olimpiadi del 2006. Dal 2007 al 2015, per due mandati consecutivi, è stata presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, mentre dal 19 novembre 2012 è presidente dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino.

Dall’ottobre 2015 all’ottobre 2018 è stata presidente dell’Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo), nominata della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel luglio 2016 è stata nominata componente della Commissione di studio sui profili di rischio nel calcio della Figc e consulente internazionale del presidente. Dal settembre 2016 è stata scelta come rappresentante femminile della Uefa al Consiglio Fifa, carica confermata il 20 aprile 2021 per ulteriori quattro anni.

È stata insignita nel giugno 2002 della Stella d’oro al Merito Sportivo del Coni; nel marzo 2006 viene nominata Grande ufficiale dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana dalla Presidenza della Repubblica Italiana; nell’ottobre 2018 ottiene la Stella al merito sociale dal Comune di Milano. Dal 13 febbraio 2021 è membro del nucleo operativo del Tavolo tecnico per la tutela dei minorenni nel mondo dello sport istituito dal Dipartimento per lo sport. Il 2 giugno 2023 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere di Gran croce al merito della Repubblica Italiana.

Un curriculum insomma che esprime il ruolo sempre più rappresentativo di Evelina Christillin, tra l’altro spesso ospite di trasmissioni televisive. L’incontro con lei è dunque un’occasione da non perdere, perché difficilmente capita di confrontarsi con una personalità di questa portata, tanto attenta quanto propositiva verso l’universo giovanile.