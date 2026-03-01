Il ministro Giuli: Piacenza è una città “fondamentale” sul piano culturale

Alessandro Giuli: il ministro della Cultura ieri a Piacenza. L’occasione è stata l’inaugurazione della mostra ‘Sguardi sull’Africa’ a Palazzo Gotico, a cui Giuli ha partecipato insieme al ministro Tommaso Foti (Affari europei, Pnrr, Politiche di coesione).

Giuli ha annunciato la sua disponibilità e collaborazione, parlando di Piacenza come di una città “fondamentale” nell’ampio progetto di “diplomazia culturale” del suo ministero e del Governo. Un importante annuncio è arrivato dal ministro piacentino Foti. Durante il suo intervento a Palazzo Gotico ha fatto riferimento alla visita che con Giuli aveva fatto poco prima al Collegio Alberoni, dove è custodito uno straordinario Ecce Homo di Antonello Da Messina. Visto che di recente proprio il ministero della Cultura ha acquistato all’asta un altro Ecce Homo dello stesso artista di grande valore, il ministro Foti ha annunciato che il “primo matrimonio” tra i due capolavori avverrà proprio a Piacenza, città Primogenita d’Italia.