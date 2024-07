Icônes, boom di visitatori: ultimi giorni per “immergersi” nei tre capolavori di Piacenza

“Icônes”: la mostra del PalabancaEventi dedicata ai tre gioielli di Piacenza – L’Ecce Homo di Antonello da Messina, il Tondo di Botticelli e il Ritratto di signora di Gustav Klimt – continua a stupire. Sia i visitatori, affascinati dal suggestivo allestimento, sia gli organizzatori, che dall’inaugurazione del 15 giugno ormai contano migliaia di presenze. Anche nello scorso “weekend lungo”, aperto dai Venerdì Piacentini e concluso ieri con la partenza del Tour de France, c’è stato infatti un vero boom di visitatori.

Fino a domenica

La mostra a ingresso libero resterà aperta fino a domenica 7 luglio. Siamo quindi agli ultimi giorni per immergersi nell’ambiente creato nella Sala Corrado Sforza Fogliani da Neo (Narrative environments operas) e caratterizzato da un grande schermo tondo di nove metri di diametro sul quale vengono videoproiettate in sequenza le immagini delle tre opere ingigantite e in lentissimo movimento. La forma tonda si staglia nel quadrato della parete. L’intero pavimento è coinvolto da una proiezione d’acqua in leggero movimento. Il fondale cambia a seconda del dipinto, alternando atmosfere cromatiche e suggestioni differenti. Alcune parole chiave, o brevi frasi, emergono dall’elemento liquido evocando i messaggi principali di ogni opera: dolore e rassegnazione, umiltà e grazia, fascino e seduzione.

Il quarto capolavoro

Molto apprezzata anche la colonna sonora, che si può definire il quarto capolavoro di “Icônes”. I brani di Giuseppe Verdi, mixati ad hoc, creano infatti atmosfere differenti a seconda dell’opera visualizzata: Lacrymosa dalla “Messa da Requiem” per l’Ecce Homo, perché oltre al tema religioso parla di lacrime associate all’acqua che riflette come se fosse un lago di lacrime; La Vergine degli Angeli da “La forza del destino” per il Tondo, perché è una preghiera alla Vergine con l’auspicio che ci avvolga con il suo manto così come è rappresentata nel dipinto; Sempre libera da “La traviata”, perché è un inno alla libertà di costumi proprio come Klimt vuole la Signora.

Sponsor & info

“Icônes” è un’iniziativa promossa da Rete Cultura Piacenza (Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune, Camera di Commercio dell’Emilia, Diocesi), che vede capofila la Banca di Piacenza, con la collaborazione di Musei civici di palazzo Farnese, Galleria Ricci Oddi e Collegio Alberoni.

Gli orari d’apertura dei prossimi giorni al PalabancaEventi: mercoledì 3 luglio, dalle 16 alle 20; giovedì 4, Festa di Sant’Antonino, 10-23; venerdì 5, dalle 16 alle 23; sabato 6 e domenica 7, mattina 10-12 e pomeriggio 16-20.

Anche nell’ultimo weekend saranno organizzati servizi di bus navetta gratuiti per favorire i visitatori lungo un percorso che non sia solo immersivo ma anche reale. In più, una volta ottenuto il ticket al PalabancaEventi, i visitatori della mostra potranno presentarsi alle sedi in cui sono esposti i tre capolavori e ottenere uno sconto per vederli dal vivo. Senza il ticket, il biglietto sarà a prezzo intero.