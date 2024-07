Confindustria Piacenza: Elisa Tatano nuova presidente del Comitato Piccola Industria

Confindustria Piacenza: Elisa Tatano è stata eletta presidente del Comitato Piccola Industria. Succede a Maria Angela Spezia, diventata vicepresidente dell’Associazione nella squadra di Nicola Parenti con delega alla Responsabilità sociale dell’impresa e parità del genere, spiega una nota di Confindustria Piacenza.

Classe 1986, Elisa Tatano è general manager della sede piacentina di “Tatano energie rinnovabili”, azienda dalle radici siciliane (nasce a Cammarata, Agrigento) che progetta e realizza caldaie a biomassa ad alta efficienza dal 1975. Piacenza rappresenta per l’azienda il centro nevralgico e la porta del Gruppo per il Nord Italia e l’Europa.

Laureata in ingegneria gestionale, l’imprenditrice sin dalla giovane età lavora nell’azienda di famiglia, diventando nel 2013 responsabile commerciale del Gruppo. A fine 2014 il trasferimento a Piacenza, dove assume il ruolo di direttore generale della filiale. Elisa Tatano è stata inoltre rappresentante dell’industria piacentina nel Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Piacenza.

Da oltre dieci anni attiva nell’associazione piacentina a partire dal Gruppo Giovani (dal 2015 fa parte del direttivo), guiderà per i prossimi quattro anni il Comitato provinciale delle Piccole imprese industriali associate a Confindustria Piacenza.

Passo importante

«Questa nomina è per me un passo importante, che corona un lungo percorso all’interno dell’associazione», afferma Elisa Tatano. «Ringrazio l’Associazione, il presidente Nicola Parenti, i miei colleghi imprenditori e Maria Angela Spezia, che ha guidato il Comitato Piccola Industria in maniera egregia negli ultimi anni. Sono onorata e orgogliosa di assumere questo ruolo, a servizio di una categoria di aziende, le piccole imprese, che sono la colonna portante dell’economia piacentina e nazionale. Qui a Piacenza ho trovato la mia seconda casa: oggi mi sento orgogliosamente piacentina. Confindustria Piacenza mi ha aiutato a muovere i primi passi qui in provincia, accogliendomi e aiutandomi a conoscere il territorio. L’impegno che metterò nelle attività Comitato sarà anche un modo per restituire al territorio e alla comunità industriale il bagaglio inestimabile di esperienze che ho vissuto e fatto mie in questi anni».

Gruppo eterogeneo e completo

Il Comitato della Piccola Industria appena eletto, aggiunge Elisa Tatano, «è formato da un gruppo di imprenditori eterogeneo e completo. Ciascuno di loro porterà la propria visione ed esperienza nel gruppo di lavoro. Sono convinta che questa squadra potrà dare una spinta propulsiva e propositiva non solo alle piccole imprese che rappresentiamo ma a tutta l’associazione, affiancando l’azione del presidente Nicola Parenti».

Fanno parte del Comitato Piccola Industria: Paola Casaroli (Teda srl); Maria Elisabetta Siracusa (Timaf di Siracusa Mario & Ines snc); Franco Savoia (Mecal srl); Paolo Achilli (Rapid Mix srl); Stefano Maglia (Tuttoambiente spa); Piero Rebecchi (Effegi Brega srl); Alberto Maccagni (S.C.A. srl); Patrizia Albertini (Nuova General Instruments srl); Giorgio Brinetti (Novasystem srl); Carlo Vasile (Vivida & Partners srl); Gianluca Zambianchi (Rigeneral System snc); Maurizio Ghetti (O.R.A.B. srl); Valentina Gandini (Mylius Yacht srl); Maria Angela Spezia (Eco Packaging srl), conclude la nota di Confindustria Piacenza.