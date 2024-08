Imprese femminili: a Piacenza sono in crescita, mentre calano a livello regionale e nazionale

Imprese femminili: a Piacenza e provincia sono in crescita. Un lieve aumento, ma comunque significativo, soprattutto se confrontato con il calo a livello regionale e nazionale. I dati elaborati dalla Camera di Commercio dell’Emilia fotografano l’andamento nel secondo trimestre 2024. Al 30 giugno si contano 5.601 imprese femminili piacentine, che costituiscono il 21,8% del totale delle imprese attive nel territorio provinciale. Rispetto allo stesso periodo del 2023, sono in crescita dello 0,5%, in controtendenza con quanto avviene in l’Emilia-Romagna (-0,8 %) e a livello nazionale (-0,7%).

Dal commercio alle costruzioni

La graduatoria relativa alla maggior presenza di aziende rosa assegna il primato al commercio con 1.404 unità produttive (-1%) e con una quota del 25,1% sul totale delle imprese femminili piacentine. Al secondo posto i servizi alle imprese, che incidono per il 19,1% sul totale e sono in crescita del 2%, con 1.070 unità. In aumento anche le aziende rosa nell’ambito dei servizi alla persona con 927 unità (+1,2%, quota del 16,6%), nella manifattura con 382 unità (+4,9%, quota del 6,8%) e anche nelle costruzioni con 200 unità (+1,5%, quota del 3,6%).

Natura giuridica e quote rosa

Per quanto riguarda la natura giuridica delle imprese femminili, prosegue l’analisi della Camera di Commercio dell’Emilia, prevalgono le imprese individuali (68,9% del totale), seguite dalle società di capitale (18,4%) e dalle società di persone (11,2%).

L’impresa femminile poi è valutata dall’indagine camerale anche in base al grado di presenza di donne. Vale a dire secondo la percentuale di “quote rosa”, identificando tre gradi di presenza crescenti: maggioritaria, forte ed esclusiva. Sul totale delle imprese della provincia di Piacenza individuate come femminili, l’84,7 % delle imprese attive è a presenza esclusiva, il 11,7% delle imprese attive è a presenza forte e il 3,6 % delle attive è a presenza maggioritaria.

Distribuzione e imprese straniere

Sul piano territoriale, la distribuzione (per Comune e per aggregato) evidenzia una forte concentrazione delle imprese rosa a Piacenza, con 2.079 unità e una quota del 37,1% sul totale dell’intera provincia.

Infine, la quota delle imprese femminili straniere è pari al 14,8% del totale di genere, in aumento del 4,4%. Ogni 100 imprenditrici individuali straniere, il 15% proviene dalla Cina, l’11,9% dall’Albania, l’11% dalla Romania, il 5,1% dal Marocco e il 4,5% dalla Macedonia.