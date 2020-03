iorestoacasa: ecco il testo del decreto per fermare il coronavirus

#iorestoacasa per battere il coronavirus: tutta l’Italia da oggi diventa una zona protetta. Stop agli spostamenti, se non per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o per motivi di salute; scuole chiuse; blocco di ogni manifestazione sportiva, compresi i campionati di calcio. È vietata anche ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 firmato dal premier Conte e dal ministro della Salute Speranza, sottolinea una nota di Palazzo Chigi, estende le misure di cui all’articolo 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. In ultimo, è modificata la lettera d dell’articolo 1, sempre dello stesso Dpcm, relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Le disposizioni del decreto #iorestoacasa sono efficaci fino al 3 aprile.