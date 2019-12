Ben tornato James Bond! E in “No Time To Die” c’è Matera in primo piano (video)

James Bond: ecco a voi il primo trailer del nuovo film interpretato da Daniel Craig sull’agente segreto più famoso della storia del cinema. Due minuti e 40 secondi da non perdere, dove l’Italia è in primo piano con uno dei suoi gioielli più preziosi. Le prime scene che fanno da gustoso antipasto a No Time To Die, 25° film della saga ispirata ai romanzi di Ian Fleming, sono infatti girate a Matera. E tra inseguimenti, acrobazie e sparatorie, la città della Basilicata (dal 1993 Patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco e Capitale europea della cultura 2019), fa un figurone, quasi fosse un’affascinante Bond girl.

No Time To Die, ha detto Craig, dovrebbe essere il suo ultimo film nei panni dell’agente 007. Al fianco dell’attore, un James Bond costretto a rientrare in azione dopo l’addio al servizio attivo, come al solito c’è un cast d’eccezione: Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Rami Malek (il cattivo di turno). Senza dimenticare Lashana Lynch che interpreta la prima agente donna con licenza d’uccidere della serie, con cui Bond diciamo avrà un rapporto di “sana” competizione.

A dirigere No Time To Die è Cary Joji Fukunaga, regista di successi come True detective, che ha preso in corsa il posto di Danny Boyle dopo la sua decisione di abbandonare il progetto per divergenze creative con la produzione. Il film, prodotto da Universal e Metro Goldwyn Mayer, uscirà nelle sale ad aprile del 2020.