Katia Tarasconi: a “L’arte di governare” la candidata sindaco della coalizione guidata dal Pd

In evidenza

Katia Tarasconi: la candidata sindaco di Piacenza della coalizione di centrosinistra guidata dal Pd è la protagonista della 5ª puntata de “L’arte di governare”, il video-format di Il Mio Giornale.net, PiacenzaDiario e PiacenzaOnline, riuniti sulla piattaforma Piace.news.

Anche stavolta l’intervista alla consigliera regionale dem si è svolta nei suggestivi spazi offerti dalla Galleria Biffi Arte; con lei, un confronto serrato per approfondire i temi proposti da Mirella Molinari sui problemi della città, dalla sanità alla sicurezza, all’ambiente, guardando al voto del 12 giugno.

Infine, come i candidati sindaco che l’hanno preceduta, Samanta Favari (3V-Verità e Libertà), Stefano Cugini (Alternativa per Piacenza), Patrizia Barbieri (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Liberi) e Maurizio Botti (Piacenza Rinasce), anche Katia Tarasconi si rilassa davanti a un caffè. E risponde a qualche domanda di Giovanni Volpi, mettendo in luce lati divertenti del suo carattere e del suo essere piacentina.

L’ultimo appuntamento con “L’arte di governare” sarà con Corrado Sforza Fogliani (sabato 28 maggio), candidato sindaco della lista Liberali-Terzo Polo.