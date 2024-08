Municipale superstar: dalla Champions a Mattarella, brilla il Teatro di Piacenza

Municipale superstar: dalla Champions League al presidente Mattarella, forse non si poteva chiedere di più per festeggiare i 220 anni del Teatro di Piacenza. E visto che partiamo dal calcio, si tratta di due gol da ricordare. Il primo è un capolavoro: il Municipale è stato scelto dalla Uefa come set del video per lanciare la nuova stagione della Champions. Girato lo scorso 12 giugno, lo spot è rimasto top secret, perché l’accordo con la Fondazione Teatri, diretta da Cristina Ferrari, era coperto dalla massima riservatezza fino a ieri sera.

A dare la notizia con un post su Facebook, il sindaco Katia Tarasconi: “Piacenza nel nuovo, splendido spot della UEFA Champions League! Che emozione!”. Il video ha già totalizzato più di 500mila visualizzazioni. E si avvale della partecipazione di tanti campioni racchiusi nello scrigno del Municipale: da Gigi Buffon a Zlatan Ibrahimović, da Luís Figo ad Alessandro Del Piero, che fanno da spalla al presidente della Uefa, Alexander Ceferin, per spiegare la nuova formula della competizione.

Lo spot dura circa 5 minuti; ed è una vetrina mondiale per Piacenza e il suo magnifico Teatro, sulle note dell’inno della Champions. Infatti, il video diventerà il tormentone pubblicitario dedicato alla nuova stagione del torneo sulle principali piattaforme internazionali, dalle tv ai social media (sotto il cortometraggio integrale).

Il super concerto col presidente

Passando dal grande calcio alla grande musica, veniamo al secondo gol del 23 settembre. Il Municipale di Piacenza vedrà la presenza del capo dello Stato. Dopo l’incontro alle 17,30 per la conclusione del Festival del Pensare Contemporaneo, il presidente Mattarella sarà l’ospite d’onore del concerto che celebrerà i 220 anni del Teatro progettato dal piacentino Lotario Tomba e inaugurato il 10 settembre del 1804.

Sul palco alle 18 due protagonisti d’eccezione: l’eclettico compositore, direttore e violinista Alessandro Quarta e la cantante Amii Stewart. Il concerto proporrà un mix musicale di ieri e di oggi, dall’esecuzione del Va, pensiero di Giuseppe Verdi alla prima assoluta di Pucciniana, composta da Quarta in omaggio al centenario di Giacomo Puccini e dedicata al Municipale. Spazio poi alle indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone e Nino Rota, e naturalmente alla voce straordinaria di Amii Stewart, che tra l’altro interpreterà il brano God of love, su testo di Papa Benedetto XVI.

Il concerto, che ha un budget di 80mila euro, vedrà sul palco anche i Cori del Liceo Cassinari e delle Voci Bianche del Conservatorio Nicolini, chiamati a interpretare l’inno nazionale, l’Orchestra Farnesiana e il Coro del Municipale. I biglietti saranno disponibili a partire da mercoledì 4 settembre presso la biglietteria del Teatro e online sul sito teatripiacenza.it.