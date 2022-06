Nasce l’Associazione Sonia Tosi, per ricordarla con Daniele e tutte le vittime della strada

Sonia Tosi: l’11 giugno è nata l’Associazione che porta il suo nome. È stata costituita per ricordare Sonia e il fidanzato Daniele Zanrei, morti in un tragico incidente, così come tutte le vittime di omicidio stradale; ma anche per sensibilizzare alle tematiche sulla sicurezza stradale e fornire assistenza a vittime e sopravvissuti a gravi incidenti stradali.

A palazzo Farnese

L’Associazione sarà presentata giovedì 16 giugno a Piacenza. L’appuntamento è a palazzo Farnese alle ore 11. Alla conferenza stampa interverranno il presidente e la vicepresidente dell’Associazione, Danilo e Simona Tosi; il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri; il vicepresidente dell’Aci di Piacenza Alberto Fermi.

Assistere, riabilitare e sensibilizzare

L’Associazione Sonia Tosi ha le diverse finalità:

Assistenza socio-sanitaria e sostegno psicologico a coloro che sono sopravvissuti ad incidenti stradali e ai familiari delle vittime di incidenti stradali;

Fornire un percorso riabilitativo e di recupero sociale a chi abbia causato incidenti stradali gravi e gravissimi, dovuti all’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, o comunque dovuti al non rispetto delle regole di circolazione stradale;

Sensibilizzare e promuovere iniziative formative ed educative legate alle tematiche del rispetto delle regole e alla sicurezza stradale; con un’attenzione particolare alla guida in stato di ebbrezza e alle disattenzioni alla guida.

Nuove iniziative

L’attività dell’associazione si svilupperà nei prossimi mesi, dopo l’esperienza della prima campagna, già messa in campo, “Se hai bevuto non guidare”; una campagna che ha visto il patrocinio del Comune di Piacenza, della Provincia di Piacenza e dell’Automobile Club Piacenza, oltre alla promozione di tutti gli operatori media locali.

L’Associazione Sonia Tosi collaborerà con istituzioni, enti di formazione pubblici e privati, e con tutte le realtà che si occupano di sicurezza stradale e di sensibilizzazione su questi temi. Ci sarà anche una stretta collaborazione con l’Associazione Lorenzo Guarnieri, una delle organizzazioni più note e da anni punto di riferimento a livello nazionale in questo settore.