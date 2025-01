Oliviero Toscani, addio a un grande artista della fotografia

Oliviero Toscani: addio a uno dei più grandi fotografi italiani. L’annuncio della morte è arrivato dalla sua famiglia con un post su Instagram: “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Alì”.

Toscani, 82 anni, era ricoverato da venerdì mattina in rianimazione all’ospedale di Cecina. Il fotografo di fama internazionale da due anni era affetto da una malattia rara e incurabile, l’amiloidosi. In agosto, era stato lo stesso Toscani a rendere pubblica la notizia, ricorda l’Agenzia Dire.

Figlio d’arte

Nato a Milano il 28 febbraio 1942, Oliviero Toscani è stato una figura iconica della fotografia e della comunicazione visiva. Figlio del fotoreporter Fedele Toscani, ha mostrato sin da giovanissimo un talento naturale per l’obiettivo. Dopo essersi diplomato in fotografia all’Università delle Arti di Zurigo nel 1965, Toscani ha lavorato per alcune delle più prestigiose riviste di moda, tra cui Vogue, Elle e Harper’s Bazaar.

Artista discusso, Toscani ha lasciato un segno indelebile soprattutto nel mondo della pubblicità. In particolare grazie alla sua collaborazione con il marchio Benetton, iniziata negli anni Ottanta. Le sue campagne, spesso provocatorie, e le sue prese di posizione, a volte non senza passi falsi, hanno affrontato anche temi di grande rilevanza sociale, come l’uguaglianza razziale, la lotta all’Aids e la pena di morte, suscitando sia ammirazione che contestazioni.