Piacenza, nuovo sindaco positivo al coronavirus e un altro in quarantena

Piacenza e i sindaci della sua provincia sono in trincea contro il coronavirus. Ai confini della zona rossa del Basso Lodigiano, amministrano l’area emiliana più colpita dal contagio (212 positivi sui 335 regionali). Tanto che adesso un altro sindaco piacentino è stato colpito dal coronavirus. Dopo quello di Borgonovo, Pietro Mazzocchi, anche Filippo Zangrandi, primo cittadino di Calendasco, è risultato positivo al coronavirus. In più, il sindaco di Rottofreno Raffaele Veneziani, che ha lavorato a stretto contatto con il collega, in via precauzionale è entrato in quarantena fiduciaria su indicazione dell’Ausl di Piacenza.

Il messaggio di Zangrandi

Ad informare del contagio è lo stesso Zangrandi con un post nella sua pagina Facebook. “Nei giorni scorsi mi sono sottoposto al tampone – visto che avevo febbre, tosse e mal di testa – e stamattina mi è stato comunicato l’esito positivo. Io non sono preoccupato. Oggi sto già meglio e la temperatura è scesa. Al manifestarsi dei primi malesseri, mi sono subito auto-isolato. Ho applicato le stesse regole che chiediamo a ognuno di osservare”, sottolinea Zangrandi. “Stamattina ho inviato ad Ausl l’elenco delle persone con cui ho avuto relazioni più frequenti, prolungate nel tempo e ravvicinate con me negli ultimi 14 giorni. Tutti saranno contattati per le procedure del caso”.

CORONAVIRUSNei giorni scorsi mi sono sottoposto al tampone – visto che avevo febbre, tosse e mal di testa – e… Pubblicato da Filippo Zangrandi su Lunedì 2 marzo 2020

Ottimismo e responsabilità

Nel suo messaggio Zangrandi non tralascia l’ottimismo e ricorda a tutti le proprie responsabilità. “Voglio sfruttare la circostanza in cui mi trovo per lanciare un messaggio positivo! Non si tratta di banalizzare o sminuire la situazione, ma non serve nemmeno farsi prendere dalla paura. Serve solo stare a casa rispettando le regole fissate dalle autorità per limitare al massimo la diffusione del virus”. E assicura: “Io continuo a fare il sindaco e l’Amministrazione continua a garantire il massimo sostegno per le attività quotidiane a chi è in isolamento”.

Veneziani auto-isolato

Anche il sindaco di Rottofreno ha utilizzato Facebook per informare tutti della situazione. “L’amico e collega Sindaco di Calendasco, Filippo Zangrandi, ha appena comunicato ai suoi concittadini la sua positività al test del COVID-19, dimostrando serietà e trasparenza oltre a lanciare messaggi di grande positività. Gli auguro una prontissima guarigione, perché c’è un sacco di lavoro da fare insieme”, scrive Veneziani. “Da quando mi aveva comunicato di avere avuto sintomi ‘sospetti’, avevo già adottato nei giorni scorsi alcune misure per limitare il contatto con altre persone e già da stamattina, quando ho avuto la notizia, mi sono auto-isolato in attesa delle indicazioni della Ausl – servizio di Igiene Pubblica – con riferimento alle prescrizioni da tenere”.

L'amico e collega Sindaco di Calendasco, Filippo Zangrandi, ha appena comunicato ai suoi concittadini la sua positività… Pubblicato da Raffaele Veneziani Sindaco di Rottofreno su Lunedì 2 marzo 2020

Troppo vicini

Purtroppo, prosegue Veneziani, “con Filippo ho lavorato sino a pochi giorni fa a stretto contatto: facevamo riunioni in videoconferenza, riunendoci fisicamente solo in piccoli gruppi di comuni ‘vicini’ e – ovviamente – Rottofreno e Calendasco sono molto vicini, in questo caso forse anche troppo. Per quanto io goda attualmente di ottima salute, mi è stata appena comunicata la mia sottoposizione al regime della quarantena fiduciaria”.

Piacenza, sindaci in remoto

Dopo aver sottolineato la sua fiducia nella sanità piacentina “so con quale forza e competenza sta affrontando questo problema”, afferma Veneziani, il sindaco di Rottofreno come il collega di Calendasco assicura la sua operatività, anche se sottoposto alla quarantena: “Sappiate che ho con me firma digitale e connessione a volontà, accedo da remoto alle mail ed ai programmi gestionali comunali”, invitando chi ha bisogno di lui a prendere contatti via posta elettronica.