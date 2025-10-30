“Progetto Sviluppo”: il vicepresidente della Regione Colla incontra associazioni e sindacati di Piacenza

“Progetto Sviluppo”: il vicepresidente dell’Emilia-Romagna Vincenzo Colla, insieme al presidente della Commissione regionale per le Politiche economiche Luca Quintavalla, ha incontrato ieri le associazioni datoriali e i sindacati confederali di Piacenza impegnati in questa iniziativa.

Ospitato nella Sala Convegni di Confindustria, il confronto ha visto la partecipazione anche del sindaco del capoluogo emiliano, Katia Tarasconi e del direttore generale della Provincia, Vittorio Silva, in rappresentanza delle istituzioni locali, spiega una nota degli organizzatori.

Nel corso del pomeriggio, i rappresentanti delle parti sociali hanno approfondito con il vicepresidente Colla (detiene le deleghe a Sviluppo economico, Green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca) le priorità strategiche delle imprese e dei lavoratori del territorio, analizzandole nel contesto economico nazionale ed europeo e alla luce delle sfide attuali.

La campagna di associazioni e sindacati

L’appuntamento si inserisce nel percorso avviato con la campagna di comunicazione “Per un territorio di lavoro e impresa”, promossa congiuntamente da associazioni e sindacati e pubblicata lo scorso 7 ottobre 2025 sulle principali testate locali e sui canali social delle organizzazioni coinvolte.

Voluta da Cia, Cgil, Cisl e Uil provinciali, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapindustria, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Lega Coop Emilia Ovest, Libera Associazione Artigiani, Unione Commercianti e Upa Federimpresa, l’iniziativa conteneva sette proposte concrete per rafforzare l’economia e l’occupazione del territorio piacentino. Dalla crescita produttiva alla formazione dei giovani, dalle politiche di coesione territoriale al rilancio delle aree interne.

L’attività del tavolo “Progetto Sviluppo” prosegue quindi dopo il documento condiviso del 7 ottobre 2024, in cui la stessa compagine di associazioni e sindacati chiedeva ai Comuni piacentini di costituire un tavolo più ampio di confronto provinciale tra enti e soggetti firmatari del documento, individuando anche un referente per lo sviluppo economico con cui interloquire sul territorio. Ad un anno esatto, i protagonisti dell’iniziativa hanno rilanciato con le proposte “Per un territorio di lavoro e impresa”, confermando e ribadendo il messaggio unitario, forte e corale di associazioni datoriali e sindacati confederali per lo sviluppo e la prosperità di Piacenza.

Colla: Piacenza attore fondamentale

«Il lavoro che sta portando avanti il tavolo di Piacenza si inserisce perfettamente nel percorso del nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima regionale, per il quale si è avviato l’iter finale di consultazione prima della sua approvazione definitiva», ha dichiarato il vicepresidente Colla.

«L’elaborazione programmatica e la visione strategica per lo sviluppo di questo territorio nei prossimi anni, portata avanti da tutti gli stakeholder coinvolti, rappresenta un contributo prezioso per il percorso di ascolto e condivisione del Patto. Questo metodo di partecipazione dal basso nella condivisione strategica preventiva è la forza che consente all’Emilia-Romagna di continuare ad essere competitiva e resiliente. Piacenza con il suo “Progetto Sviluppo” si dimostra attore fondamentale per sviluppare il grande potenziale di questo territorio e affrontare le sfide del futuro».

Quintavalla: grande attenzione

Secondo Quintavalla, «Piacenza è il primo territorio in cui viene discusso nel concreto il nuovo Patto per l’Emilia-Romagna: un fatto molto significativo, che dimostra la grande attenzione della Regione per la nostra provincia. Per questo ringrazio il vicepresidente Colla per aver accolto la mia richiesta di incontrare i protagonisti del Tavolo provinciale per lo sviluppo e definire, insieme a loro, un percorso per accompagnare lo sviluppo innovativo e sostenibile del nostro territorio, delle nostre imprese e dei servizi ai cittadini, senza dimenticare le aree più decentrate e in difficoltà».

Il documento «raccoglie tutte le priorità – dalla sanità al lavoro di qualità, dalla transizione energetica all’Economia civile – su cui ogni giorno lavoriamo, come Regione, per continuare a migliorare la vita dei nostri concittadini. Tutti i firmatari del nuovo Patto saranno tasselli cruciali dell’azione regionale, perché solo insieme, come la nostra Emilia-Romagna ha sempre dimostrato, si può continuare a crescere in modo sostenibile e senza lasciare indietro nessuno», ha concluso Quintavalla.