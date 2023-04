Galleria Ricci Oddi, parla il presidente Veneziani: a maggio sarà una Fondazione e…

Ricci Oddi: parla il presidente Jacopo Veneziani a sei mesi dalla sua nomina nel Consiglio della Galleria di Piacenza. E dopo un primo periodo di studio della situazione ecco prospettarsi la nuova veste che assumerà la pinacoteca di via San Siro alla luce delle diverse iniziative che Veneziani sta valutando affiancato dalla direttrice Lucia Pini.

Nell’intervista rilasciata a Mirella Molinari, il presidente spiega intanto che «una volta portata a termine la trasformazione in Fondazione, prevista per maggio e con una serie di vantaggi fiscali per eventuali donatori privati, sarà fondamentale presentarsi al meglio a potenziali investitori, mostrando la Ricci Oddi con il suo “abito” migliore, al massimo dell’attrattività, e soprattutto spiegando con chiarezza perché può essere conveniente sponsorizzarne lo sviluppo e la crescita».

Uno scenario che si propone di far convivere piccoli e grandi eventi, perché, aggiunge, «credo che la coesistenza di queste due dimensioni sia vincente. L’obiettivo a partire, speriamo dal 2024, sarà quello di avere una programmazione annuale, con una mostra importante una volta all’anno e un filo conduttore che leghi il tutto». L’intervista completa al presidente della Galleria Ricci Oddi Jacopo Veneziani è pubblicata su Piacenza Diario.