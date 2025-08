Sicurezza, il prefetto Palmisani ai sindaci piacentini: incontri mirati nelle vallate e nella bassa

Patrizia Palmisani: il prefetto di Piacenza, insediato una settimana fa, è già foriero di novità di rilievo. Oggi ha incontrato i sindaci della provincia al palazzo del Governo. E in occasione dell’appuntamento con i 46 primi cittadini del territorio ha annunciato una serie di incontri ad hoc dedicati alla sicurezza nelle quattro vallate piacentine (Val d’Arda, Val Nure, Val Trebbia, Val Tidone) e nella bassa pianura. L’obiettivo è mettere a fuoco gli specifici problemi di ordine pubblico e trovare soluzioni mirate di prevenzione e contrasto nei confronti della piccola e grande criminalità.

Ecco il testo integrale della nota diramata dalla Prefettura di Piacenza.

Incontro del Prefetto con i Sindaci della Provincia

«Proseguono gli incontri di saluto istituzionale del Prefetto Patrizia Palmisani che come noto lo scorso 28 luglio ha assunto le funzioni di Prefetto di Piacenza. Dopo aver incontrato il Sindaco di Piacenza, il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, il Vescovo della Diocesi di Piacenza e Bobbio, il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, i vertici delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, nel pomeriggio odierno, il Prefetto, ha incontrato in Prefettura i Sindaci della provincia per un primo momento di conoscenza e confronto a seguito del proprio insediamento.

In apertura, il Prefetto, nel solco della già avviata leale collaborazione con le amministrazioni locali, ha assicurato la prosecuzione del dialogo interistituzionale anche mediante un’azione sinergica volta alla gestione delle problematiche territoriali a tutela dei superiori interessi dei cittadini.

Rispetto al tema dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Prefetto ha preannunciato la propria volontà di dedicare delle specifiche sedute itineranti del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica ai diversi ambiti territoriali provinciali, individuati nelle quattro valli piacentine e nella bassa piacentina, per una più efficace azione di ascolto e analisi del territorio e una conseguente mirata pianificazione delle attività di vigilanza e controllo a contrasto della micro e grande criminalità.

Il Prefetto ha altresì richiamato l’attenzione dei Sindaci sul loro ruolo di autorità comunali di protezione civile, evidenziando la necessità di curare l’aggiornamento delle relative pianificazioni comunali e promuovere la cultura della prevenzione nei cittadini, partendo dai più giovani.

È stata condivisa inoltre la necessità di individuare interventi congiunti per affrontare il tema dell’incidentalità stradale in attesa dei necessari interventi legislativi in relazione alle modalità di utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità da remoto.

I Sindaci, nell’esprimere profondo apprezzamento per l’importante occasione di confronto, hanno rivolto al nuovo Prefetto della provincia gli auguri di buon lavoro».