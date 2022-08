Sondaggi: a un mese dalle elezioni il centrodestra ha il vento in poppa

Sondaggi: “Ce la faremo con qualsiasi Governo”, ha detto oggi Mario Draghi intervenendo al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. Ma dagli ultimi rilevamenti pubblicati a un mese dal voto, sembra che gli elettori abbiano già deciso chi guiderà il Paese dopo l’appuntamento con le urne del 25 settembre.

Secondo Tecnè, nel sondaggio realizzato per Mediaset, la coalizione di centrodestra si conferma in netto vantaggio, arrivando quasi al 50% delle intenzioni di voto. Le interviste effettuate dopo Ferragosto, tra il 17 e il 18, parlano chiaro: Fratelli d’Italia è al 24,3%; dopo il partito di Giorgia Meloni, c’è la Lega col 12,9%, seguita da Forza Italia altrettanto in salute all’11,4%. Con l’apporto di altre piccole formazioni (Italia al Centro, Coraggio Italia, Udc) che apportano l’1,2%, in totale la coalizione di centrodestra arriva così al 49,8%.

Il centrosinistra appare nettamente distanziato. La coalizione guidata dal Pd nelle intenzioni di voto degli intervistati è sotto di circa 20 punti. Il partito di Enrico Letta con Articolo Uno raccoglie il 23,5% dei consensi; Sinistra italiana ed Europa verde pesano per il 3,7%, mentre +Europa è al 2,8%. In complesso, si arriva appunto al 30%.

Venendo alle altre forze politiche, per la fotografia scattata da Tecnè il Movimento 5 stelle si mantiene a malapena sopra le due cifre, attestandosi al 10,2%. Poi ecco il terzo polo Azione-Italia Viva, che si ferma al 4,8%. Dopo il tandem Calenda–Renzi segue Italexit con il 2,7% dei consensi; lo schieramento guidato da Paragone è appena sopra l’insieme degli altri partiti in corsa il 25 settembre, dati in complesso dal sondaggio al 2,5% delle intenzioni di voto.

In un’altra rilevazione, stavolta di Noto sondaggi ed effettuata il 20 agosto, il centrodestra ha un paio di punti in meno di quanto registrato da Tecnè; tuttavia resta saldamente in testa col 47,5% dei consensi (FdI 25%; Lega 12,5%; FI 7,5; altri 2,5%). La coalizione di centrosinistra scivola addirittura al 25,5% dei consensi (Pd-Art.Uno 20,5%; SI ed Europa Verde 2,7%; +Europa 1,3%; impegno civico di Di Maio 1%). I 5 stelle salgono al 12,5%; in crescita anche Azione-Italia viva al 7,5%; mentre Italexit scende al 2,3%, con gli altri partiti che per questo istituto demoscopico aggregano il 4,7% delle intenzioni di voto.