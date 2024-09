Sondaggio Ius Scholae: favorevole il 58% degli italiani; mentre su partiti, governo e leader…

Ius Scholae: Il 58% degli italiani è favorevole alla misura che propone il conferimento della cittadinanza ai minori stranieri dopo il compimento di un regolare ciclo di studi. Contrari il 26% degli intervistati, mentre non si esprime il 16%.

È quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè effettuato tra il 29 e 30 agosto. La rilevazione demoscopica, oltre allo Ius Scholae, ha fotografato anche le valutazioni del campione degli intervistati su partiti, governo e leader politici, in rapporto all’ultimo sondaggio dello scorso 26 luglio.

Il borsino dei partiti

Fratelli d’Italia resta il primo partito: guadagna lo 0,2%, e si porta al 29,1% di preferenze degli italiani. In seconda posizione il Partito democratico, che però perde oltre mezzo punto (-0,6) e si attesta al 24%. Sul terzo gradino del podio sono appaiati Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Entrambi i partiti sono al 10,8% dei consensi e guadagnano terreno rispetto a circa un mese fa: +0,5% gli azzurri, +0,8% i pentastellati. Calano invece la Lega, che non va oltre l’8,3% (-0,2) e Alleanza Verdi e Sinistra, scesa al 6,2% (-0,5). Chiudono la classifica Azione al 2,8% (-0,2), Italia Viva al 2% (+0,1) e +Europa all’1,9% (-0,1).

La fiducia nel governo

Segno negativo nella percentuale di chi ha fiducia nell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Secondo il sondaggio Dire-Tecnè, il governo perde uno 0,2% rispetto all’ultima rilevazione del 26 luglio con il gradimento che si attesta al 39,3%. Il 53,8% degli elettori non ha fiducia nell’esecutivo, dato in aumento dello 0,3%. Non si esprime il 6,9%.

La classifica dei leader

La premier Giorgia Meloni resta in testa nelle preferenze degli italiani tra i leader politici con il 43% di valutazioni positive ma cala dello 0,2% rispetto all’ultima rilevazione del 26 luglio. Al secondo posto confermato il presidente di FI Antonio Tajani che guadagna mezzo punto e si porta al 36,7%. Seguono la segretaria del Pd Elly Schlein al 31,2% (-0,1) e il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che sale al 30,1% (+0,8). Più staccato il segretario della Lega Matteo Salvini al 26,1%(-0,6%). Seguono Emma Bonino di +Europa al 21% (-1%), Carlo Calenda di Azione al 20,2% (+0,2), Angelo Bonelli (16,3%; -0,3) e Nicola Fratoianni (16,1%; +0,2) di Avs e Matteo Renzi di Italia Viva al 14,6% (+0,1).