Aspettando il Tour: Francesco Moser guest star al PalabancaEventi di Piacenza

Aspettando il Tour: Francesco Moser sarà a Piacenza mercoledì 26 giugno, per celebrare la partenza della Grande Boucle dal capoluogo emiliano. L’appuntamento con uno dei più famosi campioni del ciclismo è al PalabancaEventi alle 17.30. Un’occasione da non perdere, con Moser protagonista di un talk a ruota libera insieme a Dario Ceccarelli, scrittore e giornalista de Il Sole-24Ore.

Moserissimo…

Si preannuncia così un dialogo serrato “contro il tempo”, anticipano gli organizzatori. Dove Francesco Moser, che ha compiuto 73 anni il 19 giugno, si racconterà e racconterà il mondo del ciclismo. Le corse, i Giri, i record… proprio nel 40° anniversario di una delle sue migliori stagioni, quando nel 1984 l’allora “Moserissimo”, adorato dai tifosi, vince la Milano-Sanremo, stabilisce il record dell’ora a Città del Messico e si prende il Giro d’Italia.

Tre grandi successi di un palmarès straordinario, al fianco dei titoli di campione del mondo su strada e su pista nell’inseguimento individuale; di tre vittorie alla Parigi-Roubaix, una Freccia Vallone, una Gand-Wevelgem, due Giri di Lombardia, tutte affermazioni che impreziosiscono una carriera indimenticabile, contrassegnata da ben 273 vittorie.

E di certo Moser non si farà pregare, parlando dei suoi rivali e di altri grandi campioni di ieri e di oggi. Senza dimenticare il mondo delle due ruote a 360 gradi: i chilometri, la passione per la bicicletta, i viaggi a base di pedalate… insomma, le parole, i profumi ed i sapori di chi ama il grande ciclismo. Proprio quello che sta per conquistare Piacenza, con la partenza della terza tappa del Tour de France 2024 dal capoluogo emiliano verso Torino il prossimo 1° luglio.

Sponsor & info

L’appuntamento con Francesco Moser organizzato in occasione del Tour (terzo evento mediatico al mondo dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio), è stato voluto e promosso dalla Banca di Piacenza, attraverso il progetto “Rete Cultura Piacenza” con Camera di Commercio dell’Emilia, Comune, Diocesi, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Provincia e Regione Emilia-Romagna, che l’ha inserito nel programma ufficiale delle manifestazioni collaterali per il Tour de France. L’incontro con il grande campione mercoledì 26 giugno alle 17.30 presso il PalabancaEventi di via Mazzini è a ingresso libero con prenotazione (email: prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; telefono: 0523 542441, dal lunedì al venerdì, 9-13 e 15-17).