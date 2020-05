Ausl: all’Ospedale di Fiorenzuola scoppia il caso del dottor Esposito

Ausl di Piacenza: scoppia il caso del dottor Alessandro Esposito, noto cardiologo dell’Ospedale di Fiorenzuola d’Arda di recente già al centro delle polemiche per la chiusura del Pronto Soccorso. A dare la notizia da Bologna è Carmelo Carcasio, Coordinatore COBAS Pubblico Impiego Sanità Emilia-Romagna.

Il dirigente sindacale con una lettera indirizzata ai vertici dell’Azienda sanitaria piacentina, al sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi, al presidente della Regione Stefano Bonaccini e ai gruppi assembleari dell’Emilia-Romagna, chiede chiarimenti sull’improvviso spostamento del dottor Esposito contro la sua volontà dalla Cardiologia di Fiorenzuola a quella riabilitativa della Val Tidone, e cioè dall’altra parte della provincia. Ecco il testo della missiva:

Ricevuto mandato dal Dott. Alessandro Esposito, iscritto alla nostra associazione sindacale, riconosciuta a livello nazionale, regionale e aziendale, Vi chiediamo di renderci note urgentemente le ragioni per le quali lo stesso Dirigente Medico Cardiologo è stato assegnato temporaneamente – a decorrere dal 20 maggio p.v. – dall’attuale sede lavorativa dell’Ospedale di Fiorenzuola, cardiologia, alla U. O. SD Cardiologia Riabilitativa della Val Tidone, comunicata allo stesso Dirigente Medico, con lettera protocollata N. 2020/0056980 del 15 maggio 2020, (cioè solo tre giorni prima!) a firma del Direttore Amministrativo, Dott. Mario Giacomazzi.

In particolare Vi chiedo:

1) perché l’assegnazione temporanea avviene senza il volere dell’interessato?

2) qual è stato il criterio che ha portato alla scelta del Dott. Esposito tra le due unità di cardiologia presenti nell’Ospedale di Fiorenzuola e tra le tante unità U. O. C. di Piacenza cui appartiene?

3) perché non è stata prevista una alternanza tra le due unità mediche di Fiorenzuola e tra tutte quelle della cardiologia dell’Ospedale di Piacenza?

4) perché si sposta una delle due unità mediche specializzate in cardiologia, di così tanta importanza per l’Ospedale di Fiorenzuola, già privato di ogni altra risorsa specialistica, correndo il rischio, se la sola unità rimasta risultasse per qualsiasi motivo assente, di scoprire completamente un reparto di medicina, da 40 posti letto, di una valutazione importante come quella cardiologica?

Scrivo a tutti coloro che compaiono in indirizzo, su di un trasferimento che appare manifestatamente discriminatorio e persecutorio e di cui si chiedono ragioni oggettive all’Amministrazione dell’AUSL di Piacenza, proprio per escludere tale apparenza, anche in considerazione del fatto che il Dott. Alessandro Esposito, dalla condotta irreprensibile, ha tutt’ora aperto un contenzioso legale per fatti che hanno coinvolto gli Amministratori dell’AUSL di Piacenza.

Interpellato sulla vicenda Carcasio spiega: “Siamo intervenuti perché c’è qualcosa che non va. All’apparenza sembra un provvedimento punitivo. Il dottor Esposito infatti ha impugnato di recente un procedimento disciplinare emesso nei suoi confronti da parte dall’Azienda sanitaria. Provvedimento che attualmente sta portando davanti alla magistratura civile, e su cui al momento non posso aggiungere altro”.

Infine il dirigente sindacale dei Cobas conclude sottolineando un altro aspetto preoccupante: “Ci colpisce la scelta dell’Ausl, perché oltretutto indebolisce il servizio di cardiologia dell’ospedale di Fiorenzuola passando sulla pelle dei pazienti”.