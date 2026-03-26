Attualità

Ausl di Piacenza: le nuove sale operatorie di Fiorenzuola completano la rete chirurgica provinciale

Di
Redazione
-
ausl-piacenza-con-nuove-sale-operatorie-di-fiorenzuola-si-completa-rete-chirurgica-provinciale
Da sinistra: Tarasconi, Corso, Bardasi, de Pascale, Gandolfi, Patelli, Pizzelli e Albasi

Ausl di Piacenza: con l’avvio delle attività nel nuovo blocco operatorio dell’ospedale di Fiorenzuola d’Arda, presentato oggi, si completa la piattaforma chirurgica aziendale, articolata su tre presidi e organizzata per livelli di complessità su scala provinciale.

Un modello, spiega una nota dell’Ausl, che vede l’ospedale di Piacenza dedicato alle urgenze e agli interventi ad alta complessità; Castel San Giovanni alla media complessità e alla week surgery; Fiorenzuola come riferimento per la chirurgia programmata in regime di day surgery, con interventi che consentono al paziente di rientrare a casa nella stessa giornata.

Investimento da 2,3 milioni

Si tratta di un passaggio importante nel percorso di sviluppo dell’offerta sanitaria provinciale, che consente di aumentare e qualificare l’attività chirurgica, migliorando l’efficienza complessiva del sistema e la risposta ai bisogni dei cittadini.

L’intervento ha comportato un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro. Un progetto significativo che ha permesso di riqualificare il 3° piano dell’ospedale di Fiorenzuola e realizzare una nuova piattaforma chirurgica di day surgery moderna e funzionale, progettata per garantire sicurezza, qualità delle cure ed efficienza organizzativa.

Due sale operatorie

L’attività è già iniziata con le prime sedute di endoscopia, affidate all’équipe di Gastroenterologia, diretta da Giovanni Aragona; sono attive 5 giorni su 7 e con la possibilità di aumentare la complessità delle procedure eseguite.

Dalla metà di aprile è prevista l’apertura della seconda sala operatoria, con tre sedute settimanali al mattino dedicate alla Terapia del dolore e alla Ginecologia. Nei mesi successivi, tra maggio e giugno, l’attività sarà estesa fino a 4 o 5 sedute settimanali, con il coinvolgimento di ulteriori specialità, a partire dall’Otorinolaringoiatria; a seguire, Chirurgia vascolare (in particolare flebologia), Urologia e Ortopedia. A regime, la piattaforma potrà arrivare a trattare fino acirca 70 pazienti a settimana.

Un punto di riferimento

La Terapia del dolore assumerà a Fiorenzuola un ruolo di riferimento, anche in relazione alla presenza della Medicina riabilitativa e dell’Unità spinale. L’ospedale della Val d’Arda è infatti un punto di riferimento per la riabilitazione intensiva e per percorsi specialistici dedicati, e lo sviluppo della piattaforma chirurgica si inserisce in modo coerente in questa vocazione.

La responsabilità sanitaria del Blocco operatorio di Fiorenzuola, prosegue la nota, è affidata a Ruggero Massimo Corso, direttore di Anestesia e rianimazione, mentre la programmazione delle attività è coordinata dalla Gestione operativa e committenza, diretta da Nicholas Rossetti.

Il comparto al 3° piano dell’ospedale, oltre alle due sale operatorie, comprende un’area di day surgery con 6 posti letto, spogliatoi e locali di servizio; è organizzato con percorsi distinti per garantire sicurezza ed efficienza lungo tutto il percorso assistenziale. L’intervento ha interessato una superficie complessiva di circa 670 metri quadrati, completamente riqualificati.

De Pascale e Fabi

La nuova piattaforma è stata presentata stamattina alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, dell’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, del sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, e del direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Paola Bardasi. Con loro, anche la presidente della Provincia, Monica Patelli, il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, la vicesindaco di Fiorenzuola, Paola Pizzelli, i consiglieri regionali Lodovico Albasi e Luca Quintavalla.

“Questa inaugurazione conferma la scelta di investire nella sanità pubblica come pilastro fondamentale di equità e coesione sociale”, sottolinea de Pascale. Le nuove sale chirurgiche di Fiorenzuola rappresentano un passo avanti per tutto il territorio e il risultato di una visione strategica che mette al centro il diritto alla salute e la dignità della persona”.

Secondo l’assessore Fabi, “in un contesto in cui la domanda di assistenza cresce e si evolve diventa fondamentale mettere in rete competenze, strutture e professionalità. La rete chirurgica di Piacenza, oggi completa, rappresenta un modello organizzativo che consente di migliorare l’intero percorso di cura, dalla diagnosi alla fase post-operatoria, riducendo i tempi di attesa e garantendo standard elevati di sicurezza”.

Da Bardasi a Gandolfi

“Si tratta di un investimento atteso da tempo”, sottolinea Bardasi. “Amplia in modo concreto la capacità dei servizi chirurgici e rafforza l’offerta a livello distrettuale. La day surgery rappresenta una risposta organizzativa e culturale: significa appropriatezza, riduzione dei tempi di attesa, maggiore sicurezza per il paziente e un utilizzo più efficace delle risorse. Questa piattaforma nasce da un lavoro condiviso tra professionisti, direzione e territorio, e si inserisce in un modello integrato che mette al centro il cittadino e la qualità dei percorsi di cura”.

Infine, è arrivato il commento del primo cittadino di Fiorenzuola: “Oggi il presidente de Pascale da corpo alla promessa fatta dal suo predecessore (Stefano Bonaccini, ndr) e noi come amministratori e come cittadini non possiamo che ringraziare dell’obiettivo raggiunto”. Per Gandolfi “non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per una sanità integrata e partecipata al servizio del cittadino di tutta la provincia di Piacenza. Siamo in una struttura di eccellenza con professionisti di alto livello. Grazie quindi alla Regione e all’Azienda sanitaria: siamo pronti per il futuro”.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.