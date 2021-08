Ballotta e Cavalli: donne che fanno onore a Piacenza nel mondo

In evidenza

Piacenza nel mondo c’è, e ha i volti di Stefania Ballotta e Cristina Cavalli. Due piacentine che si sono distinte per le loro attività all’estero, tanto da essere premiate quest’anno dall’Associazione presieduta da Giovanni Piazza, in presenza della consigliera regionale Valentina Stragliati e dell’assessore comunale Federica Sgorbati. Stefania Ballotta dirige una grande struttura alberghiera in Messico. Cristina Cavalli è una pianista e docente di musica a Madrid.

Tutti i particolari sulle protagoniste dell’evento, e sulle attività di Piacenza nel mondo, nell’articolo e nel servizio video con le interviste a Ballotta, Cavalli e Piazza di Mirella Molinari di Piacenza Diario.