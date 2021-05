Blocco sfratti: Tribunale di Piacenza rinvia alla Corte Costituzionale, plauso dell’Abi

Blocco degli sfratti: anche il Tribunale di Piacenza l’ha rinviato alla Corte Costituzionale, dopo quello di Trieste. L’ordinanza motivata in ben 13 pagine è a firma del Giudice dell’esecuzione Antonino Fazio. E stavolta eccepisce anche sulla costituzionalità del blocco delle esecuzioni immobiliari e non solo di rilascio in atto da quasi un anno e mezzo. Ad essere violati, secondo il provvedimento di ieri, ripreso in una nota di Confedilizia Piacenza, sono gli articoli 3, 24, 41, 77 e 111 della Costituzione.

Le censure di Piacenza

Diversi i profili censurati dal Tribunale emiliano: dalla “disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe” al sacrificio di “un ambito (la fase esecutiva della giurisdizione) altrettanto delicato, sia per l’economia sia per la stessa coesione del tessuto sociale, di altri che invece sono stati salvaguardati”.

Si tratta di “interessi di rango costituzionale come l’iniziativa economica privata, la proprietà privata, la tutela giurisdizionale”, si legge nell’ordinanza, che vengono sacrificati “a prescindere”, con “rinuncia aprioristica al bilanciamento tra contrapposti interessi”.

Quindi, rileva il Tribunale di Piacenza, “la scelta legislativa, piuttosto che operare un effettivo e ponderato bilanciamento degli interessi confliggenti, appare avventuristica e poco meditata, risolvendosi in una irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe e, più in generale, andando a colpire e sacrificare un ambito (la fase esecutiva della giurisdizione) altrettanto delicato, sia per l’economia sia per la stessa coesione del tessuto sociale, di altri che invece sono stati salvaguardati”.

Fra l’altro, evidenzia l’ordinanza, “la sospensione colpisce le procedure esecutive intraprese, o comunque situazioni debitorie sorte, anche in epoca anteriore alla dichiarazione dello stato di emergenza”.

Il precedente triestino

Com’è noto, poche settimane fa il Tribunale di Trieste aveva rinviato alla Consulta la questione di costituzionalità, in particolare, del blocco degli sfratti (le esecuzioni di rilascio), per violazione di ben sei articoli della Costituzione: 3, 24, 42, 47, 77 e 117 (comma 1). Misura sottoposta alla Corte “sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche per situazioni estranee all’emergenza sanitaria quali le situazioni di morosità relative al mancato pagamento del canone alle scadenze e che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedisce al Giudice dell’Esecuzione di delibare e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell’occupante ai fini del decidere se disporre la sospensione”.

Il plauso dell’Abi

L’ordinanza del Tribunale di Piacenza che ha sollevato la questione di costituzionalità del blocco delle esecuzioni immobiliari e di rilascio “porta autorevolmente all’attenzione un tema di rilievo sia sotto il profilo generale della certezza del diritto, sia sotto il profilo specifico delle regole bancarie”, ha dichiarato il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, ringraziato dalla Banca di Piacenza per il pronto intervento a proposito dell’ordinanza del Tribunale emiliano.

“Le incertezze e le inefficienze delle procedure esecutive determinano, infatti, appesantimenti nella gestione dei crediti deteriorati, un accumulo abnorme degli stessi e maggiori penalizzazioni in termini di requisiti patrimoniali per le banche operanti in Italia. Ciò ha come ulteriore conseguenza una minore disponibilità di risorse per erogare credito alle imprese e alle famiglie solvibili”, ha concluso Sabatini.