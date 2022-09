Confindustria Piacenza: con Rolleri, Ross e Colla la 77ª Assemblea all’ex Consorzio agrario

Confindustria Piacenza: lunedì 26 settembre appuntamento con la 77ª Assemblea pubblica dell’Associazione presieduta da Francesco Rolleri. Guest star della manifestazione un vero guru di livello internazionale: l’analista, docente e imprenditore statunitense Alec Ross. Con loro, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla.

L’evento dal titolo “Orientarsi nel futuro: Impresa, società e territorio attori del cambiamento” si terrà presso l’ex Consorzio agrario provinciale di via Colombo a partire dalle ore 17. Come lo scorso anno l’Assemblea si rivolge non solo agli iscritti di Confindustria, ma a tutta la società piacentina; e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social dell’Associazione.

Ritorno al futuro

“La location che abbiamo scelto vi sorprenderà come ha sorpreso me la prima volta che l’ho visitata», afferma Rolleri. “L’evento si terrà all’interno di un capannone dismesso. Per arrivarci cammineremo attraverso gli edifici del Consorzio, ogni sito avrà una propria scheda che ne illustra la storia”.

Si tratta a tutti gli effetti di una location alternativa per un’assemblea di Confindustria, che per il presidente dell’Associazione ha un significato profondo. “Quest’area ha enormi potenzialità: è vastissima e alle porte del centro storico di Piacenza. Sarebbe fantastico se in futuro vi s’insidiassero attività produttive a basso impatto ambientale per ridarle vita”.

Così “abbiamo pensato fosse una magnifica idea portare lì l’assemblea degli industriali. Non per ricordare il passato ma per guardare al futuro. Una delle sfide per la nostra città sarà il contrasto al calo demografico; crediamo che per evitarlo siano necessari importanti sforzi che rendano Piacenza attrattiva nei confronti dei propri residenti e di quelli di località limitrofe. Ciò sarà possibile solo con un centro storico vivo, dove, ribadisco, possano operare anche attività industriali a basso impatto ambientale”.

L’alchimia del cambiamento

Confindustria Piacenza quest’anno ha deciso dunque di porre l’accento sull’alchimia tra imprese, società e territorio che insieme dovranno farsi attori del cambiamento, guardando a un futuro sempre più complicato da decifrare.

“Il momento centrale dell’evento sarà la tavola rotonda coordinata dal giornalista direttore di Class Cnbc Andrea Cabrini“, aggiunge Rolleri. “Oltre a me, idealmente a rappresentare le imprese, ci saranno l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, come testimonial del territorio; e Alec Ross, professore, analista, saggista e già consigliere di Hillary Clinton e Barack Obama, a rappresentare la società. Siamo orgogliosi di poter ospitare una voce così influente nel dibattito internazionale, che ci fornirà preziosi strumenti per orientarci nel futuro che ci aspetta”.

Dall’energia al Parlamento

L’assemblea degli imprenditori piacentini affronterà anche i temi più caldi nell’agenda delle imprese: la crisi energetica, che condizionerà in maniera fortemente negativa l’economia in inverno, e il nuovo Parlamento appena eletto, chiamato a limitarne l’impatto.

“La Piacenza del futuro, quella che vorremmo provare a delineare con i nostri esperti, passa anzitutto da come l’Italia supererà i prossimi mesi. Gli sviluppi estivi della politica italiana hanno portato a fissare la data delle elezioni il giorno prima della nostra assemblea: contando che all’ex Consorzio ci saranno i rappresentanti di molteplici istituzioni, enti e aziende sarà anche una occasione fare il punto della situazione”, conclude il presidente di Confindustria.