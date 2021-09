Elezioni del Consorzio di Bonifica: tutti i nomi dei nuovi consiglieri piacentini

In evidenza

Consorzio di Bonifica di Piacenza: elezioni concluse e non senza sorprese. Le operazioni per il rinnovo degli organi amministrativi del quinquennio 2021-2026, iniziate la mattina di domenica 26 settembre, sono terminate alle 14 di ieri.

Seggi e liste

Gli elettori, comunica una nota dell’Ente di strada Val Nure, «hanno votato presso i seggi dislocati nei comuni di Piacenza, Borgonovo Val Tidone, Fiorenzuola D’Arda, Bettola, Bobbio, Vernasca e Podenzano.

Due le liste in campo: la prima, “Per la bonifica e per il territorio piacentino” ha visto la partecipazione di Coldiretti; Cia; Cna; Confagricoltura; Confapi; Confcommercio; Confcooperative; Confedilizia; Confesercenti; Confindustria; Legacoop Emilia Ovest; Libera Artigiani e Upa Federimpresa. La seconda lista, “Giustizia e trasparenza”, era promossa da Legambiente e dall’associazione “Amici del Nure”».

Affluenza e risultati

Il numero di voti espressi, afferma la nota del Consorzio di Bonifica di Piacenza, «è stato di 4.371, di cui 4.160 voti validi, 65 schede bianche e 146 schede nulle». Se questi dati si raffrontano a quelli del 2015 (1.515 voti, validi 1.399, schede bianche 43, schede nulle 73), emerge che l’affluenza è quasi triplicata, seppur rispetto a una percentuale complessiva di votanti pari a circa il 3% degli aventi diritto (oltre 140mila consorziati).

«I risultati – prosegue l’Ente piacentino – saranno convalidati definitivamente del Comitato Amministrativo visti anche gli eventuali reclami (da presentare entro il 7 ottobre, ndr). A seguito dei primi conteggi effettuati, considerando anche i premi di maggioranza sono disponibili le seguenti risultanze:

Nella sezione 1 a fronte di 2.119 voti espressi, la lista “Per la bonifica e per il territorio piacentino” ha ricevuto 1.358 voti validi, aggiudicandosi 3 seggi. La lista “Giustizia e trasparenza” ha totalizzato 668 voti aggiudicandosi 1 seggio.

Nella sezione 2 a fronte di 1.766 voti espressi, la lista “Per la bonifica e per il territorio piacentino” ha ricevuto 1.196 voti validi, aggiudicandosi 5 seggi. La lista “Giustizia e trasparenza” ha totalizzato 503 voti aggiudicandosi 2 seggi.

Nella sezione 3 a fronte di 390 voti espressi, la lista “Per la bonifica e per il territorio piacentino” ha ricevuto 345 voti validi, aggiudicandosi 6 seggi. La lista “Giustizia e trasparenza” non era presente.

Nella sezione 4 a fronte di 96 voti espressi, la lista “Per la bonifica e per il territorio piacentino” ha ricevuto 90 voti, aggiudicandosi 6 seggi. La lista “Giustizia e trasparenza” non era presente».

I nuovi consiglieri

Chi ce l’ha fatta ad entrare nel Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica? In base ai primi risultati da confermare, vediamo i nomi dei 23 eletti: 20 erano candidati nella lista “Per la bonifica e per il territorio piacentino”, che ha ottenuto il 71,85% dei voti, con 3 seggi ricevuti dal premio di maggioranza. Tre consiglieri arrivano invece da “Giustizia e trasparenza” (21,85% dei voti).

Tra i 28 candidati della lista “Per la bonifica e per il territorio piacentino” sono stati eletti 11 consiglieri indicati da Coldiretti: Luigi Bisi, Francesca Bertoli Marelli, Giacomo Delmolino, Piero Gandolfi, Domenico Gianfusti, Gabriele Girometta, Paolo Passerini, Riccardo Piras, Andrea Pompini, Giampiero Silva, Attilio Sfolcini.

In quota Confagricoltura sono entrati 2 consiglieri: Filippo Gasparini e Umberto Gorra. Sempre 2 i rappresentanti di Confedilizia: Mario Mistraletti e Carlo Ponzini; seguono le altre associazioni che hanno avuto un consigliere: Giovanni Ambroggi (Cna), Paolo Calandri (Upa), Roberto Ferrari (Confesercenti), Stefano Riva (Confindustria), Vittorio Silva (Cia).

Per la lista “Giustizia e trasparenza”, che era presente solo in 2 sezioni su 4 e anche per questo ha ottenuto un bel risultato, sono entrati nel Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza Fabrizio Binelli, Giuseppe Castelnovo (Legambiente) e Andrea Reggi (Amici del Nure).