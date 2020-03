Coronavirus, Garattini: picco in arrivo con 30-40mila casi

Coronavirus: “Per la settimana prossima ci aspettiamo il picco, realistico pensare a 30-40mila casi”. La previsione è di Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri fatta a Radio Capital.

Coronavirus: dipende da noi

“Tutto dipenderà da noi, dalla nostra capacità di evitare il contagio”, ha affermato. Atteniamoci alle disposizioni. Se tutti avessero stili di vita adeguati e ci fosse un’adeguata prevenzione, forse saremmo più resistenti. La diffusione di virus e batteri continuerà a esserci, dobbiamo ripensare il mondo della salute”.

Tamponi e vaccino

Per Garattini “bisognerebbe fare tamponi più mirati. In particolare agli operatori sanitari e a quelli più a rischio”. Poi l’esperto parla della corsa al vaccino: “Si sta studiando anche un farmaco che fu usato per ebola, in Cina è in fase avanzata. Poi c’è l’anticorpo che stanno studiando in Olanda. Ma c’è bisogno di tempo, anche per la sperimentazione”.

Più ricerca in Italia

E sui farmaci che stanno alimentando qualche speranza per contrastare il coronavirus, dice: “A breve bisogna vedere qual è l’efficacia del farmaco che stanno studiando a Napoli (l’anti-artrite Tocilizumab, ndr). Sarebbe bene che, siccome ci sono già un po’ di pazienti, i risultati venissero resi noti. Siamo un Paese poco preparato a questo tipo di attività, abbiamo reso la ricerca quasi inesistente, la finanziamo molto meno di qualsiasi altro Paese europeo. Dobbiamo pensare anche a questo”.