Covid a Piacenza: perché l’Ausl non dà dettagli sui nuovi casi?

Covid a Piacenza: in due giorni 13 nuovi casi. Nove ieri e altri quattro oggi. Pochi rispetto ai numeri di un tragico passato, ma su di loro non si hanno informazioni complete.

Sui nove positivi del 25 luglio sono arrivate notizie parziali: sette asintomatici; tre positivi dai controlli nel comparto della lavorazione carni; due dal tracciamento di casi precedenti (non se ne conosce però il contesto preciso) e uno relativo a una persona che doveva essere ricoverata in casa di cura e che è stata sottoposta a tampone preventivo, come prescrivono i protocolli regionali. Nulla si è saputo invece degli altri tre casi.

Sui quattro nuovi positivi di oggi Ausl e Regione Emilia-Romagna non danno invece nemmeno informazioni parziali. Si dice solo che tra loro c’è un sintomatico. Mentre i dati vengono divulgati per i casi di altre Province, come Bologna e Modena.

Chi sono i nuovi piacentini positivi al Covid? Sono legati alla logistica, al comparto carni, ai rientri dall’estero, alle case di riposo, a giovani della movida? Sono nel capoluogo, a Fiorenzuola, a Castel San Giovanni o in altre località?

Ma soprattutto: perché l’Ausl guidata dal direttore generale Luca Baldino tiene questo atteggiamento sulle informazioni relative all’evoluzione dell’epidemia a Piacenza e sui nuovi positivi?

Tutti i particolari della situazione su PiacenzaOnline.