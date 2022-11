L’assessore Simone Fornasari “A tu per tu con Piacenza”: fare sistema per rilanciare il commercio

Simone Fornasari: come rilanciare e sostenere il lavoro degli esercenti piacentini? Un tema caldo, se non una vera patata bollente, quella nelle mani dell’assessore al Commercio della Giunta Tarasconi. Nella quarta puntata di “A tu per tu con Piacenza” Fornasari ci racconta su cosa sta lavorando per aiutare le attività dei negozi del centro storico colpiti da una crisi che dura da anni.

Secondo l’assessore la ricetta è fare sistema. E lavorare a stretto contatto e in sinergia con chi opera per esempio su iniziative ed eventi importanti, come il collega Christian Fiazza, assessore alla Cultura; ma anche con realtà come Piacenza Expo, che con le sue manifestazioni fieristiche da migliaia di visitatori, potrà dare una mano importante, incentivando le visite nel centro storico, dove intanto i negozi si preparano alle prossime festività natalizie.

Sono questi alcuni dei temi principali toccati nell’intervista di Carlandrea Triscornia, con Fornasari che non manca di rivelare come ha vissuto sul piano personale questi primi mesi al governo della città.

“A tu per tu con Piacenza” è un video-format creato in sinergia dalle testate Ilmiogiornale.net, Piacenza Diario e Piacenza Online riunite sulla piattaforma Piace.news.