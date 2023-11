La Lega di Piacenza lancia gli “Esercizi per un pensiero libero”: si parte con Del Debbio, Castellane e Zanni

La Lega di Piacenza e un progetto ambizioso. Una serie di incontri culturali dal titolo Esercizi per un pensiero libero. Con l’obiettivo di aprirsi al confronto e al dialogo al di fuori delle omologazioni; per dare spazio alle voci fuori dal coro, e superare così schemi e messaggi precostituiti proposti all’opinione pubblica dai media nazionali a partire dai temi di attualità. Spesso, spiega il segretario provinciale del Carroccio, Luca Zandonella, «il racconto di quanto accade è proposto all’opinione pubblica soltanto da una prospettiva. Con questi incontri vogliamo contrastare il mainstream del politicamente corretto, offrire spunti di riflessione alternativi e far circolare diversi punti di vista, per aiutare i cittadini a farsi un’opinione più critica e completa».

I protagonisti

Il primo appuntamento del ciclo di incontri è sabato 11 novembre alle ore 18 presso l’auditorium Sant’Ilario (corso Garibaldi 48). Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio (Rete4), e Boni Castellane, editorialista de La Verità, presenteranno i loro ultimi libri: rispettivamente, “Le 10 cose che ho imparato dalla vita” (Piemme) e “In terra ostile” (Signs Books). Sul palco con loro, il capogruppo della Lega all’Europarlamento Marco Zanni; mentre a moderare l’incontro sarà Giovanni Volpi, direttore de ilmiogiornale.net.

A dicembre, venerdì 15 alle 19, presso Villa Costanza (Pontenure), secondo incontro con Francesco Borgonovo: il vicedirettore de La Verità presenterà il suo libro “Guerra senza fine” in dialogo con l’europarlamentare del Carroccio Paolo Borchia; mentre venerdì 19 gennaio alle 21 (il luogo sarà comunicato in seguito) Marcello Foa parlerà della sua ultima fatica editoriale: “Il sistema (in)visibile. Perché non siamo più padroni del nostro destino”. A questi appuntamenti, preannunciano gli organizzatori, ne seguiranno altri con Toni Capuozzo e Simone Pillon.

Dialogo a 360 gradi

Attraverso gli Esercizi per un pensiero libero «la Lega piacentina punta ad intensificare il dialogo con la cittadinanza a 360 gradi», afferma la Consigliera regionale Valentina Stragliati. «Dopo il successo del Festival della Zucca di Castel San Giovanni, anche con questa iniziativa in città vogliamo consolidare la nostra presenza sul territorio. La gente è la nostra forza e ha già dimostrato di apprezzare questi appuntamenti».

A ribadire quanto il ciclo di incontri abbia obiettivi alti, ci pensano invece le due anime organizzative del cartellone, i membri del direttivo leghista Gianmaria Pozzoli e Massimo Polledri. «Se in passato abbiamo parlato di altri temi importanti, come per esempio le politiche green, e sebbene siamo al governo del Paese, stavolta ci concentriamo sullo sviluppo del pensiero critico, con lo scopo di essere anche un fulcro culturale tra le forze di centrodestra», sottolinea Pozzoli. Mentre l’ex senatore Polledri conclude: «La libertà è un esercizio faticoso e non è scontata. Per essere liberi bisogna conoscere e capire il proprio tempo e la storia. Un compito che spetta principalmente alla politica; e credo che questi incontri forniranno più strumenti per farlo in modo corretto».