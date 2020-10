Mascherine all’aperto obbligatorie anche a Piacenza

Piacenza: mascherine obbligatorie anche all’aperto da domani 3 ottobre. I contagi di Covid crescono, dopo mesi si contano i primi due ricoveri in terapia intensiva nell’ospedale cittadino, e si prova a tamponare la situazione con questo provvedimento già in vigore in altre città, tra cui La Spezia, Ascoli Piceno, Foggia, Ventimiglia e centro di Genova, e in regioni come Campania, Calabria e da ultimo il Lazio.

Il sindaco Patrizia Barbieri, si legge nella nota divulgata dal Comune, “ha firmato oggi l’Ordinanza che dispone l’obbligo di indossare, da sabato 3 ottobre, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto e durante l’intero arco della giornata. Il provvedimento vale su tutto il territorio del Comune di Piacenza.

Dall’ordinanza, in vigore sino al termine dello stato di emergenza disposto a livello governativo, sono esentati unicamente i bambini sotto i sei anni d’età, le persone con disabilità o patologie certificate incompatibili con l’uso continuativo della mascherina, i soggetti individuati in appositi protocolli e coloro che svolgono, all’aperto, attività sportiva”.

Le parole del sindaco

Ecco il commento del sindaco Barbieri sull’Ordinanza n°468 che impone le mascherine anche all’aperto. “Come è noto sta proseguendo il piano di sorveglianza sanitaria sul territorio ed in questo momento si evidenzia un innalzamento del contagio da Covid-19. È indubbio che la ripresa a regime delle attività scolastiche e di quelle economico produttive aumentano il rischio di diffusione del Coronavirus e diventa quindi sempre più probabile che, incrementandosi il numero di persone positive, aumenti anche la possibilità che alcune di loro, con condizioni personali di maggiore fragilità, si possano ammalare gravemente. D’intesa quindi con ASL, tenuto conto del peggioramento delle condizioni climatiche con l’arrivo della stagione autunnale quale fattore di ulteriore rischio, si è ritenuto indispensabile rendere obbligatorio, anche durante la giornata e all’aperto, l’utilizzo di strumenti di protezione delle vie respiratorie.

Per tutte queste ragioni in via preventiva al fine di contenere il numero dei contagi, è parso fondamentale emanare questa ordinanza, nella piena consapevolezza che i dispositivi di sicurezza, le mascherine, sono una misura indispensabile per proteggere sé stessi e gli altri. Ringrazio ancora una volta i piacentini per l’impegno e la disponibilità con cui stanno affrontando questa emergenza e le limitazioni che essa ci impone e rivolgo nuovamente un appello a tutti a continuare a rispettare le regole e le prescrizioni di sicurezza, che sono ad ora l’unica arma che abbiamo a disposizione per limitare la diffusione del contagio di questo terribile virus”.