Paola Rovellini: la top manager piacentina nuova presidente della Fondazione Versiliana

Paola Rovellini: prestigioso incarico per la top manager piacentina di Mae. È diventata «la nuova presidente della Fondazione Versiliana, eletta dopo le dimissioni del presidente uscente Alfredo Benedetti». A dare la notizia questa mattina la Nazione di Firenze. «Rovellini – prosegue il quotidiano toscano – cantante lirica, executive manager di Mae Spa di Piacenza e ambasciatrice della Fondazione Bocelli, sarà presentata in conferenza stampa lunedì 30 alle 11.30 in sala giunta nella sede di via Capriglia» del Comune di Pietrasanta (Lucca).

La Fondazione Versiliana, costituita dall’ente locale, «organizza il Festival La Versiliana e le attività culturali ad esso correlate. Gestisce il Teatro nel parco de La Versiliana, il Teatro comunale di Pietrasanta “Cesare Galeotti“», si legge sul sito dell’istituzione. «Legato al ricordo di Gabriele d’Annunzio, La Versiliana è uno dei più prestigiosi festival a livello internazionale dove la natura si fonde perfettamente con l’arte e lo spettacolo».

La kermesse culturale, che naturalmente sarà tra i principali impegni di Paola Rovellini, «si svolge ogni estate, nei mesi di luglio e agosto e si articola in diverse sezioni: