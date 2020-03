Patrizia Barbieri: anche il sindaco di Piacenza è positivo al coronavirus

Patrizia Barbieri: anche il sindaco di Piacenza annuncia di essere positivo al coronavirus. La prima cittadina della città emiliana, da giorni in prima linea per gestire l’emergenza sanitaria, ha scelto Facebook per comunicare la notizia.

“Buonasera a tutti, tra poco mi collegherò in videoconferenza per avere i dati aggiornati sullo sviluppo del contagio e sul numero delle persone positive al coronavirus”, scrive Barbieri.

“In questo momento sto lavorando da casa, perché anche io sono risultata positiva al Covid-19. Ci tenevo a rassicurarvi sul fatto che continuerò a lavorare da qui per gestire questa emergenza e che ho piena fiducia nella competenza e nell’operato del nostro servizio sanitario”.

Il comune non si ferma

In un secondo post, dopo aver ringraziato per i messaggi di solidarietà, il sindaco Barbieri fornisce il bollettino sanitario aggiornato e spiega ai suoi concittadini come verrà gestita la situazione a Palazzo Mercanti.

“Non dovete preoccuparvi per il fatto che il vostro sindaco abbia contratto il Covid-19. Il Comune di Piacenza non si ferma: la macchina amministrativa continuerà a funzionare, garantendo alla nostra comunità l’efficienza di tutti i servizi senza alcuna interruzione.

Il vice sindaco Elena Baio, nel periodo in cui sarò costretta a casa, si farà carico delle mie deleghe, ad eccezione di tutte le attività legate al monitoraggio e al costante confronto con le istituzioni impegnate a fronteggiare l’emergenza Coronavirus, che continuerò a seguire in prima persona, da casa, grazie ai sistemi di videoconferenza e a tutte le dotazioni tecnologiche necessarie.

Io non mollo, state tranquilli, ma ognuno di noi deve fare la propria parte. Ecco perché faccio ancora una volta appello al vostro senso di RESPONSABILITÀ: lavoriamo insieme per contenere il contagio attenendoci tutti, scrupolosamente, alle restrizioni”.

Solo ieri Patrizia Barbieri, anche nelle vesti di presidente della Provincia, aveva accolto in città il presidente della Regione Stefano Bonaccini, insieme al prefetto di Piacenza Maurizio Falco, per fare il punto della difficile situazione ai confini della zona rossa del Basso Lodigiano. E adesso scatteranno tutte le procedure del protocollo anti-contagio previste dalle autorità sanitarie per chi era presente a quella riunione, per tutti i suoi collaboratori, i suoi familiari e le persone incontrate anche nei giorni scorsi.

Sindaci in isolamento

Il sindaco di Piacenza si aggiunge così alla lista dei primi cittadini piacentini che sono in isolamento colpiti dal coronavirus; e cioè quello di Borgonovo, Pietro Mazzocchi e quello di Calendasco Filippo Zangrandi. Mentre sono in quarantena preventiva il sindaco di Rottofreno, Raffaele Veneziani, quello di Gossolengo, Andrea Balestrieri, di Gragnano, Patrizia Calza, e di Rivergaro Andrea Albasi; quest’ultimo si è sottoposto a isolamento domiciliare volontario dopo aver incontrato una persona poi risultata positiva al coronavirus.