Ponte sul Nure, riapertura prevista il 19 marzo

Ponte sul Nure: riapertura prevista giovedì 19 marzo. La notizia arriva dalla seduta odierna del Comitato operativo viabilità tenuta presso la Prefettura di Piacenza. L’incontro, presieduto dal Prefetto Patrizia Palmisani, ha visto la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Piacenza, dei Comuni di Piacenza, Pontenure, Cadeo e Cortemaggiore, di Autostrade per l’Italia, di Tempi Agenzia, Seta, Trenitalia Tper, di Rete Ferroviaria Italiana, del 118 oltre al Responsabile Anas Emilia-Romagna, Massimiliano Campanella.

L’Anas (Gruppo Fs), spiega una nota della Prefettura, ha l’illustrato lo stato di avanzamento dell’importante piano dei lavori di manutenzione del ponte lungo la Via Emilia, avviato lo scorso 15 settembre con un investimento di circa 3 milioni di euro. Nel rispetto del cronoprogramma e degli impegni assunti con il territorio in sede prefettizia, dopo il 19 marzo si proseguirà in continuità con la fase successiva dei lavori, mirata al recupero superficiale delle sottostrutture del ponte, che sarà eseguita senza interferire con la circolazione stradale.

Stop al pedaggio gratuito

Contestualmente alla riapertura del ponte sul Nure, sempre a decorrere dal 19 marzo, cesseranno la loro efficacia le ordinanze vigenti in questi mesi di limitazione alla circolazione emanate rispettivamente da Anas e dalla Provincia di Piacenza; nonché la misura di mitigazione del pedaggio gratuito nel tratto autostradale della A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola d’Arda. Analogamente anche i servizi sanitari del 118 saranno riorganizzati nei termini antecedenti alla chiusura dell’infrastruttura.

Per quanto attiene, invece, gli orari e i percorsi dei servizi di trasporto pubblico locale interessati, verranno modificati a decorrere dal lunedì 23 marzo. Sino a tale data resteranno in vigore i servizi attuali. Nei prossimi giorni tutte le informazioni di dettaglio verranno rese disponibili attraverso il sito web e gli altri canali istituzionali di Seta.

Treni, fermate confermate

Rispetto al trasporto ferroviario Trenitalia Tper e Regione Emilia-Romagna hanno assicurato che le attuali 30 corse con fermate a Cadeo e Pontenure saranno integralmente confermate fino al prossimo 13 giugno 2026, per poi essere stabilizzate a 27 in via ordinaria, prioritariamente per i treni della linea Milano/Parma-Bologna.

In conclusione, il prefetto Palmisani, ha espresso il proprio compiacimento per l’importante risultato raggiunto da Anas nel rispetto delle tempistiche preannunciate; nonché per l’efficacia del modello gestionale che ha visto la massima collaborazione da parte di tutti gli enti coinvolti con la limitazione dei disagi connessi alla messa in opera dell’intervento. All’apprezzamento del prefetto, si sono associati i presenti al tavolo del Comitato operativo viabilità.