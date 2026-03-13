Da Cascina San Savino all’ex Ospedale militare, Piacenza in mostra al Mipim di Cannes

Mipim di Cannes: si è chiusa ieri la missione piacentina alla principale fiera internazionale dedicata agli investimenti immobiliari e allo sviluppo dei territori. All’evento hanno partecipato oltre 25mila operatori provenienti da 90 Paesi: un appuntamento dove si incontrano capitali, visioni e opportunità di trasformazione urbana.

Per il quarto anno consecutivo Piacenza ha occupato uno spazio all’interno dello stand di Invest in Emilia-Romagna di Art-Er e Regione, confermando una presenza che ormai fa parte della strategia di promozione del territorio. A guidare la delegazione, Confindustria Piacenza insieme al sindaco Katia Tarasconi e all’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini per il Comune, e ai presidenti provinciale e regionale di Ance Alessandro Losi e Maurizio Croci. Un fronte comune che, nelle precedenti edizioni, ha già dimostrato di saper aprire interlocuzioni con soggetti strategici internazionali.

Le proposte piacentine

Al centro della presentazione agli investitori, spiega una nota della delegazione piacentina, quattro aree rigenerabili ad alto potenziale, tutte in attesa di risorse e progettualità capaci di restituirle alla città in una forma nuova: l’ex Caserma Jacopo dal Verme, Cascina San Savino, l’ex Ospedale Militare e Bastione Borghetto. Aree diverse per collocazione e vocazione, accomunate dalla possibilità di diventare occasioni di sviluppo per l’intero territorio provinciale, nell’ambito del progetto Invest in Piacenza.

Da Colla a Tarasconi

«Essere al Mipim significa portare Piacenza in un centro decisionale sugli investimenti», afferma Erika Colla, vicepresidente di Confindustria Piacenza. «Ciò che distingue la nostra presenza rispetto ad altri territori è la coesione: non arriviamo a Cannes come soggetti separati, ma come un sistema Piacenza che parla con una voce sola. Le aree che abbiamo presentato hanno un potenziale importante e il dialogo avviato con alcuni interlocutori internazionali lo conferma. La nostra provincia unisce una posizione geografica strategica a una tradizione manifatturiera solida: sono elementi che, raccontati nel contesto giusto, suscitano interesse. La competizione tra territori è elevata pur nella totale correttezza e non lascia spazio all’improvvisazione: bisogna esserci con continuità, con proposte credibili e con la capacità di seguire nel tempo le relazioni avviate».

Il Mipim di Cannes «è uno dei luoghi più importanti al mondo dove incontrare realtà, investitori e operatori dello sviluppo urbano», dichiara il sindaco Katia Tarasconi. «Essere presenti significa portare l’esperienza e la visione di un territorio come il nostro, che vuole crescere e attrarre nuove opportunità. È stato importante, anche quest’anno, raccontare Piacenza, i suoi progetti, le sue potenzialità, ma anche costruire relazioni con interlocutori internazionali. Le città oggi competono anche sulla capacità di presentarsi, di dialogare con chi investe e di immaginare il proprio futuro insieme».