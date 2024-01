Sondaggio 2024: i desideri e le ambizioni degli italiani per l’anno nuovo

2024: anno nuovo, vita nuova? Pare proprio di sì. Gli italiani mettono in fila desideri e ambizioni. Con la conferma che qualcosa sta cambiando nei progetti e negli stili di vita che vorrebbero realizzare. Per esempio, la ricchezza non è più ai primi posti delle aspirazioni. Il vero lusso? Avere tempo. Tanto che secondo un sondaggio di Swg un italiano su due quest’anno vorrebbe avere la possibilità di stare di più con le persone amate.

Da questa esigenza affettiva, espressa esattamente dal 50% degli intervistati, si scende al 39% del secondo desiderio che si vorrebbe veder esaudito nel 2024, e cioè viaggiare. Poi emerge la voglia di riposare e rilassarsi (32%), seguita da quella di realizzare i progetti lasciati nel cassetto e mai realizzati perché presi da mille impegni (30%). Chiude la top five di ambizioni e desideri 2024, la voglia di curarsi maggiormente di sé e del proprio aspetto.

A seguire, il 23% degli intervistati vuole divertirsi, ma non specifica come. Il 21%, invece, ha le idee più chiare e afferma che desidera leggere, ascoltare musica, guardare film, telefilm, spettacoli televisivi. E aumenta anche la voglia di studiare e aggiornarsi, che vale un 18%, la stessa percentuale che fa capo alla voce “guadagnare denaro” e quindi diventare più ricchi. Infine, al 16% del sondaggio Swg, ecco il desiderio di informazione: approfondire i temi d’attualità, attraverso giornali, notiziari televisivi e testate online.

Dal sondaggio Swg emergono anche gli aspetti emotivi con cui si affronta il 2024: nutre speranza, il 54% degli italiani; mentre pensando all’anno passato, prevaleva l’incertezza (42%). Altro dato interessante e positivo, è quello sulla fiducia nel nuovo anno che è stata indicata dal 34% degli intervistati.