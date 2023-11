Comitato Unacittà: esordio con grandi nomi per parlare di “Periferie” a Piacenza

Comitato Unacittà: tutto pronto per la prima iniziativa del sodalizio nato per ricordare e valorizzare la figura di Francesco Cacciatore, esponente della sinistra piacentina, dirigente pubblico e personalità di rara umanità scomparso a 63 anni nel novembre del 2021. Si chiama “Periferie, centri di vita quotidiana” l’appuntamento pubblico e aperto a tutti in programma a Piacenza sabato 25 novembre dalle ore 9.30 all’auditorium Sant’Ilario (via Garibaldi), dove filosofi, urbanisti, architetti ed esponenti della vita politica e sociale nazionale porteranno il loro contributo per indagare un tema al centro del futuro delle città e dei cittadini.

Parterre di vaglia

Una giornata di studio e di confronto, spiegano gli organizzatori che oltre ai saluti istituzionali della sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, e di Vittorio Silva per la Provincia, enti che hanno patrocinato l’iniziativa, vedrà gli interventi di Pierluigi Bersani, di Andrea Riccardi (Comunità di Sant’Egidio) e ancora l’intervento dal titolo “Rifondazione del centro della città tardo-moderna” a cura del filosofo Flavio Cuniberto dell’Università di Perugia.

A seguire la tavola rotonda, moderata da Paola Perotti, su “Cos’è oggi periferia” con Giulia Fini, ricercatrice in Tecnica e pianificazione urbanistica; Leopoldo Freyrie, comitato scientifico Legambiente e Fondazione Symbola; Simone Cola, presidente Architetti Arco Alpino e Paola De Micheli, deputata del Pd. A parlare del “Disabitante” spetterà al filosofo Rocco Ronchi, (Università dell’Aquila); mentre le conclusioni della giornata saranno del presidente del Comitato Unacittà, Giuseppe Baracchi.

Ampio respiro

“Periferie, senza l’articolo ‘le’ con sottotitolo centri di vita quotidiana, sta a significare che anche nelle periferie c’è vita”, spiega Baracchi. “Vuole essere uno sguardo ad ampio respiro, che coinvolge la società tutta, uno spaccato della quotidianità che si svolge non solo nelle città ‘codificate’ ma anche ai ‘margini'”. Ma che cosa sono oggi i margini? Per il presidente di Unacittà “possono essere anche i centri storici. Certo le sfrangiature urbane delle grandi città italiane, che per il mondo sono piccoli quartieri, a Piacenza non ci sono; ma è appunto nello spirito di Francesco, che si è pensato di fare ragionamenti a largo respiro, di proporre riflessioni su varia scala; senza entrare in conflittualità locali ma per contribuire ai ragionamenti che attorno a questo e altri temi vanno fatti, con radici ben salde ma senza paracadute politico. Questa è l’edizione zero ma la volontà di tutti è far seguire, nel tempo, altre iniziative su temi mirati”, conclude Baracchi.